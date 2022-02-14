Nevzat İnanç: İlimizde güzel bir Vanspor havası esiyor
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan Turgutluspor maçı sonrası WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.
WanHaber - ÖZEL
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan Turgutluspor maçı sonrası WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu. Kentte güzel bir Vanspor havasının estiğini belirten İnanç; "Güzel bir maç, güzel bir skor. Çokta beklediğimiz oyunu sahada sergileyemedik ama buda nazarlık olsun. Son haftalarda performansı yüksek, iyi bir Vanspor izliyorduk. Önümüzdeki hafta Serik deplasmanı var. Bu performansla devam edip Play-Off potasını yakalayacağımıza inanıyoruz. Yönetim, taraftar, teknik kadro ve futbolcular bütünleşmiş durumda. İlimizde güzel bir Vanspor havası esmekte. Taraftarın ilgisi her geçen hafta biraz daha artıyor. İnşallah bu başarılı sonuçlar devam eder, bizde en kısa sürede Play-Off kotasına girer ve önümüzdeki 1 Lig'de görürüz." ifadelerini kullandı.
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