Necdet Takva'dan Vanspor Açıklaması
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva, Vanspor Turgutluspor maçını WanHaber.com'a değerlendirdi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva, Vanspor Turgutluspor maçını WanHaber.com'a değerlendirdi. Vanspor için bir kampanya başlattıklarını belirten Takva; "Uzun zamandır il dışında olduğum için maçlara katılamadım. Geçen hafta yönetimle yaptığımız görüşmede Vanspor'un aslında kentsel bir bütünlüğe ihtiyacı olduğu yönünde bir bayanı oldu. Bizde hafta içi kampanya başlattık. Hizmet binamıza kocaman bir bayrak asarak kampanya başlattık. Bugünde takımın yanında olmak ve kentin ortak ruhuna eşlk etmek için maça geldik. Ben bir kentsel kalkınmada, bir üst liglerde mücadele eden bir takımın mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.
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