Miraç Acer Vanspor'da!

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nde oynayan 25 yaşındaki Miraç Acer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Aslen Trabzonlu olan Acer, sağ bek mevkisinde oynuyor. 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nde bu sezon toplam 8 lig maçına çıkan Acer, 225 dakika sahada kaldı. Sadece 2 maçta ilk 11'de forma giyen Acer, 6 maça da sonradan dahil oldu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü yaptığı açıklamada "Kulübümüz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak 1461 (Hekimoğlu) Trabzon FK’da oynayan Miraç Acer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Van Spor’umuzda önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuz camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.