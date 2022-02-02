Mehmet Özdıraz WanHaber'e Konuştu
Vanspor Futbol Kulübü'nün renklerine bağladığı başarılı ortasaha Mehmet Özdıraz WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.
Berat Kaya - WanHaber
Vanspor Futbol Kulübü'nün renklerine bağladığı başarılı ortasaha Mehmet Özdıraz WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu. Vanspor'a geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirten Özdıraz, Vanlı taraftarlara teşekkür etti. Özdıraz, "Vanspor gibi büyük bir cemiaya geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Rabbim hep beraber burada takım arkadaşlarımla beraber en güzel başarıları yakalamayı bizlere nasip etsin. Yolun sonu şampiyonluk. Beni bağrına basan büyük Vanspor taraftarlarına teşekkürü borç bilirim" dedi.
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