Mehmet Avcı Vanspor ile yola devam dedi

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Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yeni sezonda görevine devam edeceğini duyurdu. Avcı yaptığı paylaşımda; "2021-2022 sezonunun ortalarında başlamış olduğumuz göreve, yeni sezonda da aynı görev ve misyonla devam ederek, başarıları hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz… #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Avcı'nın paylaşımının altına onlarca destek yorumu gelirken, bu karar taraftar gruplarında da sevinçle karşılandı.

Mehmet Avcı'dan bir yıllık değerlendirme: