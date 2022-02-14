Mehmet Avcı: Güneş bir gün bizim için doğacak

WanHaber - ÖZEL

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, Vanspor'un evinde oynadığı ve 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan Turgutluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek yolun sonunun şampiyonluk olduğunu söyledi.

Maç sonu Avcı, "Bugün çok güzel bir atmosferde maçı izledik. Rakibimiz küme hattında, düşme potasında olan bir takımdı. Onlarda çok ciddi mücadele verdiler ama bizim takım üzerine düşeni yaptı. Çok iyi bir mücadele ile maçı kazandık. Ben öncelikle bugün burada bu atmosferi yaşatan, bu şehirdeki birlikteliğin öncü rolü olan taraftarlarımızı tebrik ediyorum, onla özel teşekkür ediyorum. Bugünün galibi Vanspor taraftarlarıdır. Tüm taraftarlarımıza, taraftarlar grubu başkanları nezninde teşekkür ediyorum. Bizler Vanspor yönetim kurulu olarak bir hedef koyduk ve biz bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 30 Nisan itibariyle Vanspor bir üst lige çıkmış olacak.. Bu ligin sonunda güneş bizim için doğacak." şeklinde konuştu.