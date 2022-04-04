Mehmet Avcı, Erhan Altın'a Sahip Çıktı!

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, son günlerde kötü giden Vanspor'un başarısız teknik direktörü Erhan Altın'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sahip çıktı. Son olarak evinde karşılaştığı ligin iddiasız takımlarından Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Vanspor, puan kayıplarına ve kötü gidişata bir dur diyemedi.

TARAFTAR İSTİFA İSTİYOR!

Vansporlu taraftarlar dün oynanan Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ikinci devresinde teknik direktör Erhan Altın'ı protesto etti. Stadı dolduran binlerce taraftar hep bir ağızdan "Söylesene Erhan hoca takım neden oynamıyor" ve "Erhan istifa" tezahüratlarında bulunarak tepkilerini dile getirdiler.

YÖNETİM BAŞARISIZ HOCAYA SAHİP ÇIKTI

Etimesgut Belediyespor maçı sonrası taraftarların istifaya çağırdığı teknik direktör Erhan Altın'a sahip çıkan Vanspor Futbol Kulübü yönetimi, istifanın söz konusu olmadığını ve yola Erhan Altın ile devam edeceklerinin sinyalini verdi. Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı ise sosyal medya hesabı üzerinden "Yolumuzdan hiç kopmadık, hedefimize aynen devam. Teknik heyetimiz ve oyuncu kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz." paylaşımında bulunarak teknik heyete verdiği desteği sürdüreceğini ifade etti.

WanHaber