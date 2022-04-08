Mehmet Avcı'dan Vanspor taraftarlarına çağrı

WanHaber - Haber Merkezi

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Somaspor maçı öncesi taraftarlara seslendi.

Ligin başından beri taraftarların desteğini hep hissettiklerini belirten Avcı, ligin bitimine son 5 hafta kala Vanspor'un evinde ağırlayacağı Somaspor maçı öncesi taraftarlara seslendi. Cumartesi günü saat 13:00'da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak maça tüm taraftarları davet eden Avcı, Vanlıların yıllardır beklediği 1. Lig hasretine son vermek istediklerini belirtti.

Somaspor maçı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Avcı, tüm halkı maça davet etti.

İşte Başkan Avcı'nın o paylaşımı: