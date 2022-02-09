Mehmet Avcı Afyonspor Maçı Sonrası WanHaber'e Konuştu

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, 2-1'lik Afyonspor galibiyeti sonrası WanHaber'e konuştu. Avcı"Bir çok eksiğe rağmen önemli bir virajı döndük. Bu maç bizim için 6 puanlık bir maçtı aslında. Bir çok eksiğimizi kapattığımız bir maç oldu. Önümüzdeki maçla birlikte Play-Off potasına girmiş ve hedefe doğru giden bir Vanspor'u göreceğiz. Tabi inişli çıkışlı süreçler oldu. Devre arasında bir çok oyuncumuzla yollarımızı ayırdık ve o kadarda futbolcuyu kadromuza kattık. Her ne kadar eksik olsak bile biz bugün sahada gerçek bir Vanspor'u, gerçek bir Van bilikteliğini ortaya koymuş olduk.

Ayrıntılar geliyor.