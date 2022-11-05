Kocaelispor - Vanspor maçı canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta maçında Kocaelispor ile Vanspor FK karşı karşıya geliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor ile Vanspor FK canlı yayın izle
VAN'DA SPOR 05.11.2022, 14:53 05.11.2022, 15:49
MALTABİNAS 2 saat önce
İzmit Van,ı pişmaniye yapıp yedi.
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