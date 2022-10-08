Kıyak: Vanspor’u kaosun içine çekmeye çalışıyorlar

Vanspor’a destek vereceklerini beyan edenlerle alakalı yapılan asılsız haberlerin kendilerini üzdüğünü belirten Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak, bu güne kadar destek sözü verip, sözlerini yerine getirenlere teşekkür ederek, ayrıca destek sözü verenlerin de sözlerini tutacaklarından şüphelerinin olmadığını ifade etti. Zor günlerden geçen ve toparlanma aşamasında olan Vanspor için bu tür söylemlerin yanlış olduğunu vurgulayan Başkan Kıyak, Vanspor’un tüm şehrin takımı olduğunu ve hiçbir siyasi parti, STK ve şahsın güdümünde olmadığını söyledi.

“VANSPOR TÜM ŞEHRİNDİR”

Başkan Kıyak yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde kulübümüz ve de kulübümüze destek verecek olan hemşehrilerimiz ile alakalı medya ve sosyal mecralara yansıyan haberler ile ilgili açıklama yapılması zaruriyeti doğmuştur. Kulübümüze destek vereceklerini beyan eden hemşehrilerimizle alakalı nahoş açıklamalar bizleri üzmüştür. Bu güne kadar destek sözü verip, sözlerini yerine getiren tüm hemşehlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca destek sözü veren tüm hemşehlerimizin de sözlerini tutacaklarından şüphemiz yoktur.

Vanspor, Van’ın ve Vanlıların kulübüdür. Hali hazırda zor günlerden geçen ve toparlanma aşamasında olan kulübümüz için bu tür söylemlerin yanlış olduğunu belirtmek isteriz. Tüm hemşehrilerimizin en az bizim kadar kulübü sahiplendiğine inanıyoruz. Kongrede belirtmiş olduğumuz “söz verip tutmayanları ifşa edeceğiz” sözünü her aşamada kullanıp iş insanlarımızı zan altında bırakmak doğru değildir.

Ola ki bizi yanılgıya düşürüp kulübe verdiği sözleri tutmayanları elbette ki kamuoyuyla paylaşacağız. Henüz hem bizler için hem de hemşehrilerimiz için her şey için çok erken. Buradan tüm Van kamuoyuna sesleniyoruz, Vanspor’a destek ve de destek sözü veren herkese sahip çıkalım. Vanspor tüm şehrindir. Hiçbir siyasi parti, STK ve de şahısların güdümünde değildir. Herkese eşit mesafede durmaktadır. Maddi ve ya manevi destek olmak isteyen herkese kulübümüzün kapıları sonuna kadar açıktır.

Keskin söylemlerle Vansporumuzu kaosa çekmeye çalışanların farkındayız. Asıl bunları yapanları biliyor ve devam etmeleri durumunda onları ifşa edeceğimizi açıkça ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi