Karatekin: Yeni transferlerle takımımızı güçlendireceğiz

Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin, kentteki gazetecilerle Şahabettin Özarslaner Tesisleri'nde bir araya gelerek, göreve geldikten sonraki son dört maçı değerlendirdi. Karatekin, tesislerde alınan kararlar, devre arası transferleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YOĞUN BİR MAÇ TRAFİĞİMİZ OLDU"

Karatekin, ilk basın açıklamasını yaptıklarını belirterek, yaklaşık 22 gündür görevde olduğunu ifade ederek, "Göreve başladığımız esnada Somaspor maçına gitmek için sağlık raporu ve lisansımızın yetiştirilmesi gerekiyordu. Bu raporu ve lisansı çıkarmak için uğraştık, idmana bile katılamadık. Soma'dan yenilgiyle ayrıldık. Daha sonra Antalya'da üç günlük bir kamp yaptık. Kampımız iyi geçti. Kupa maçı için Konya'ya gittik. Bazı oyuncularımızı kullanma fırsatı bulduk. Bu maçta Van'ı iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Süper Lig takımıyla mücadele etmek kolay değildi. Ardından Ankaraspor maçına çıktık. İki kez öne geçmemize rağmen galip gelemedik. Bu zorlu süreçte, üst üste yapılan üç maçta, futbolcular büyük efor sarf etti. Tabi kolay değil. Ben onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son maçı da değerlendiren Turgay Karatekin, "Ankaraspor maçından sonra, deplasmanda Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaştık. Hedefimiz puan veya puanlardı. Maça tutuk başladık. İlk devre golsüz bitti. İkinci yarıda Emrah Tacir'i sol kanatta görev alması için oyuna sokmaya karar verdik, bir oyuncumuzun sakatlanması sonucu sahada on kişiyken, bir anlık hata ile 1-0 mağlup duruma düştük. Emrah oyuna girdikten sonra, penaltı pozisyonu oldu. Penaltı atışından yararlanamadık. Bu, futbol içinde olan şeylerdir. Penaltı kaçtıktan sonra biraz demoralize olduk. Maçın sonundaki değişiklikler neticesinde de istediğimiz golü atamadık ve mağlup ayrıldık" dedi.

"YÖNETİME FUTBOLCULARLA İLGİLİ BİR RAPOR SUNDUM"

Yönetime futbolcularla ilgili bir rapor sunduğunu anlatan Turgay Karatekin, "Antalya'daki kamp sürecinde takımımız içerisinde bazı disiplinsiz hareketler, oyuncular üzerinden bazı performans yetersizliğinden dolayı yönetim kurulumuzun isteği doğrultusunda bütün futbolcular hakkında rapor hazırladım. Raporu hazırladıktan sonra yönetim kuruluna sundum. Şuan kadromuzda bulunmayan oyuncuların idman performansını düşürüp, idmandaki hırsı ve isteği azalttığını gördüm ve bire bir yaptığımız görüşmelerde kendilerine çeki düzen vermelerini istedik. Ancak değişen bir şey olmadı. İki futbolcumuzu performanslarının düşük olmasından dolayı yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla kadro dışı bıraktık. Bir diğer futbolcumuz da sadece performansının düşük olmasından dolayı değil, performansın dışında Antalya'da yönetim kurulumuzla görüşerek benimle ilgili bazı şeyler söylemiştir. Yönetim kurulumuz bu futbolcunun takımdan ayrılması için karara varmıştır" diye konuştu.

KARATEKİN SORULARI YANITLADI

Karatekin, genel bir açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karatekin, son dokuz maçta sadece bir galibiyet alındığı, bunun sebebinin ne olduğu konusundaki soruyu yanıtlayarak, "İlk sekiz maçta iyi bir çıkış yakalandı. Ama bunun devamında güçlü rakiplerle karşılaşılmış. Sakarya ve Afyon beraberliğinin ardından, ilk ciddi rakip, Van'da Sivasspor olmuştur. Buradaki mağlubiyetin ardından, devamında gelen mağlubiyet ve puan kayıpları, kötü gidişata yol açmıştır. Bizler şimdi kötü gidişatın sona ermesi için gayret gösteriyoruz. İlk devrenin bitimi için iki haftalık bir periyot var. Bizim en büyük amacımız, mücadele eden, hırslı, kaybetmeyi düşünmeyen bir takım oluşturmak" dedi.

"OYUNUN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇABALIYORUZ"

Vanspor'un daha önceki oyunu ile son süreçteki oyununu değerlendiren Karatekin, "Daha önceden kapanan bir takım vardı. Rakipler de güçsüz olunca, ataklarla gol atıp galibiyet elde edilmiştir. Yine üst üste maçlara çıkan, dinlenemeyen futbolcular olduğunu gördük. Biz şimdi yeni çalışmalarla elimizdeki tüm kadroyu planlayarak, oyunun şeklini değiştirmeye çabalıyoruz. Takımımızın bizim idmanlarımız ve oyun taktiğimize yanıt verdiğini görüyoruz. Hekimoğlu maçında da bunu gördük. Kazanmak için oynayan bir takım vardı. Penaltıyı atmış olsak, puan veya puanlarla dönebilirdik. Sonuçta biz bir maç kaybetmiş olabiliriz, ama yeni oyun sistemiyle inşallah istediğimizi alacağız" şeklinde konuştu.

"SEZON BAŞI, 'LİGDE KALSAK YETERLİ' DÜŞÜNCESİ VARDI"

Sezon başında görevde bulunan yönetimde 'Bu yıl ligde kalsak bize yeter' düşüncesi olduğunu hatırlatan Karatekin, "Yönetimde görev alanlar bu düşüncedeydi. Çünkü ona göre bir takım kurulmuştu. Ama sezonun başında özellikle çok güçlü olmayan takımları yenerek üst sıralarda olan bu takım, daha sonra ciddi takımlara yenilerek zirveden uzaklaşmıştır. Ben bu görevi kabul edince de dört kişinin alacağı ücretlerle, yedi kişi çabalıyoruz. Geçmişte de birçok sporcu transfer edilmiş, kulüp maddi açıdan sıkıntıya girmiştir. Yine disiplinsiz davranışların son bulması için çabalıyoruz. Biz bundan sonra da inşallah Salı veya Çarşamba günleri basın mensuplarımızla bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Yeni süreçte de başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

"YÖNETİM KURULUNUN ALDIĞI YENİ KARARLAR OLDU"

Karatekin, sorular üzerine tesislere giriş çıkış konusunda alınan güvenlik önlemlerini hatırlatarak, "Tesislere giriş çıkışlar konusunda belli kurallar koyuldu. Taraftarlar veya basına yönelik bir tutum söz konusu değildir. Basının her zaman yanımızda olmasını arzuluyoruz. Daha önce gecenin belli saatlerinde buraya giriş-çıkışlar olmuştur. O yüzden güvenlik amacıyla böyle bir karar aldık. Basına sansür gibi bir durum yoktur. Biz her zaman basınımıza önem veriyoruz. Sizin de kamuoyunu aydınlatmasını arzuluyoruz. Sadece bilgilendirme amaçlı, yönetim kurulumuzun aldığı bir karar vardır. Yoksa taraftarlarımıza veya basına yönelik bir engelleme söz konusu değildir. Sabah 8.30'da göreve başlıyor, geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Sporcuların idmanı zor geçiyor. Özellikle ben kamp sürecinde yanımızda olanlara teşekkür ediyorum. Daha önce gecenin 12'sine, hatta daha geç saatlere kadar tesislere giriş çıkışlar olduğu için yeni kurallar koyuldu. Bunlara da uyulmasını arzuluyoruz. Vanspor hepimizindir, takımımıza sahip çıkmalıyız. Yeni yönetime de destek sunmalıyız. Bizler teknik heyet olarak sihirbaz değiliz. Elimizde sihirbaz çubuğu yok, birden bire her şeyi değiştiremeyiz. Futbolcuların da daha istekli olmasını istiyoruz. Bizi isteyen futbolcular disiplin kurallarına uymalıdır. İçeri girer girmez bazı küfürler sıralayan futbolcu, küfre maruz kalan başka futbolcular oldu. Böyle disiplinsiz kurallar takıma zarar verir. Taraftarlarımıza, basına ve sosyal medyada eleştiri yapanlara elbette saygılıyız. Ama bu etik kurallar dahilinde olmalıdır. Bugün geldiniz buraya, istediğiniz soruları soruyorsunuz. Bizler de hepsini yanıtlamaya çalışıyoruz. Eleştiriye açığız" ifadelerini kullandı.

KARATEKİN, GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KARTI DEĞERLENDİRDİ

Ankaraspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili değerlendirme yapan Karatekin, "Bir ofsayt durumu vardı. Maçın atmosferi ile yardımcı hakeme koşarak, kendisiyle bu konuyla ilgili kısa bir konuşma yaptım. Döndüğüm gibi, dördüncü hakemin uyarısıyla, kendi yarı alanımın dışına çıktığım için kırmızı kart gördüm. Ben dördüncü hakeme, rakip hocaların sürekli yardımcı hakemle uğraştığını, ama aynı kartı almadıklarını söyledim. Kart sonrası da ceza verildi. Ama hafif atlattık" dedi.

Transferlerle ilgili kendi aralarında istişareler yaptıklarını anlatan Karatekin, "Şimdi bu konuda isim vermem doğru olmaz. Önümüzde iki önemli maç var. Belki devre arası aramızdan ayrılacaklar olacaktır. Onların şevkini kıramayız. Kalan iki maçta görev alacak tüm sporcuların çıkıp aslanlar gibi mücadele etmesini bekliyoruz" dedi.

Vanspor'a faydalı olacak futbolcuları takımda tutmaya gayret edeceklerini anlatan Teknik Direktör Karatekin, "Herkes sorumluluk sahibi olmalı. Takımda oynayanların, bu kulübün ve takımın menfaati için elinden geleni yapmasını arzuluyoruz. Devre arasında kalacak ve gönderilecek futbolcuları da bu bilinçle belirleyeceğiz. Biz teknik heyet olarak ekip çalışması yapıyoruz. Vanspor'a gerçekten fayda sağlayacak oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Transferlerde de aynı bilinçle hareket edeceğiz. İstifa konusunda, daha önce olduğu gibi bir başarısızlık olursa istifamızı veririz. Ayrılsak bile Vanspor taraftarı olarak kalırız" diye konuştu. Van Bölge Gazetesi