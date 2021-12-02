Karatekin: Vanspor, büyük bir camiadır

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor teknik direktörü Turgay Karatekin, Cumartesi günü deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Somaspor ve Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında bugün karşılaşacakları Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor maçını değerlendirdi. Vanspor'un büyük bir camia olduğunu belirten Karatekin, Van'ı, Konya'da en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

VAN'DA SPOR 02.12.2021, 13:40 02.12.2021, 14:13
Karatekin: Vanspor, büyük bir camiadır

Geçtiğimiz hafta Saffet İşler ile yolların ayrılmasının ardından Vanlı ekibiyle birlikte Vanspor'un başına geçen Turgay Karatekin, Somaspor karşısında alınan mağlubiyeti ve bugün oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendirdi.

Somaspor karşısında özellikle hücum anlamında zorluklar yaşadıklarını belirten Karatekin, kalan maçlarda daha iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade etti. Soma karşısında yaptıkları hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Karaketin, önlerinde ciddi maçların olduğunu vurguladı.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaşacakları İttifak Holding Konyaspor maçına da değinen Karatekin, Vanspor'un büyük bir camia olduğunu ve Van'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Vanspor'un her kulvarda iddialı olduğunu ve her zaman büyük düşündüğünü vurgulayan Karatekin, Konya'da Vanspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerini, bundan sonraki süreçte de taraftarların keyifle, coşkuyla, izleyebilecekleri bir Vanspor yaratmanın hesabı içerisinde olduklarını söyledi.

"HÜCUM ANLAMINDA ZORLU BİR MAÇ OYNADIK"

İlk olarak Soma karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendiren Karatekin, "Takımımızı maalesef Soma maçına hazırlayamadık. Göreve geldiğimizde maça çok az bir zaman kalmıştı. Zeki Yılmaz ve diğer hocalarımız takımı hazırlamaya çalıştı. Takımın içeriğini çok iyi bilmiyorduk. Çok fazla takımla birlikte olmadan, Soma deplasmanına çıktık. Takımın oyun diziliğini ve planını bozmadan Soma karşısına çıktı. Tabi Soma'nın çok tempolu bir takım olduğunu biliyorduk. Özellikle hücum anlamında zorlu bir maç oynadık. Elimizden geldiğince futbolcularımızı bu maça iyi hazırlamaya çalıştık. Futbolcularımız da ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. İlk dakikalarda çok net gol pozisyonları bulduk. Bunları değerlendirmiş olsaydık, sonuç böyle olmayabilirdi. Savunma hatasından gol yedikten sonra, takımımızın direnci düştü. Soma'ya karşı tepki veremedik. Bugün itibariyle o maçı geride bıraktık. Önümüzde çok ciddi maçlarımız var. Oyuncularımızı tanımaya başladık. Oyuncularda bizi tanımaya başladı. Futbolcularımızla antrenmanlar yapıyoruz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Kulübün bütçesine göre takviyeler isteyeceğiz. Şuanda önümüzde 5 maçımız var. Bu 5 maçtan sonra transferi gündeme getirmemiz gerekiyor. Şuanda mevcut kadromuzla yol kat etmek zorundayız. Futbolcularımızın performansını yükseltip, Van'ı en iyi şekilde temsil etmek, çıktığımız maçlarda Vanspor'u layıkıyla temsil edip, puan veya puanlar almanın hesabı içerisindeyiz. Zamanı geldiğinde sportif direktörümüzle, as başkanımızla transfer konularını görüşeceğiz" dedi.

"VANSPOR HER ZAMAN BÜYÜK DÜŞÜNÜR"

Vanspor'un ciddi bir kulüp olduğunu ve büyük bir camia olduğunu vurgulayan Karatekin, "Kupada Süper Lig takımlarından Konyaspor'la karşılaşacağız. Sonuçta bir Süper Lig takımıyla oynayacağız. Konyaspor maçında bize daha fazla katkı sağlayacak olan futbolcularla başlamak istiyoruz. Maçın gidişatına göre bazı oyuncularımızı da görmek için hamleler yapacağız. Konyaspor maçı, oynamayan oyuncuları oynatıp, onları görme maçı değil. Dolayısıyla Konya karşısında Van'ı iyi temsil etmeliyiz. Büyük bir camiayız. Konyaspor'a reaksiyon göstermek, onlara cevap verebilmek, dirençlerine direnç gösterebilmek için performansı yüksek olan oyuncularla sahaya çıkmayı düşünüyoruz. Vanspor her zaman iddialıdır. Vanspor her zaman büyük düşünür. Yönetim kurulumuz önümüzü açabilecek önemli yetkiler vermiştir. Bizde elimizden geldiğince Vanspor'u en iyi şekilde temsil edip, Vanspor taraftarına çok güzel bir ekip yaratabilecek, o stada geldiklerinde keyifle, coşkuyla, izleyebilecekleri bir Vanspor yaratmanın hesabı içerisindeyiz. Vanspor hiçbir zaman küçük düşünmez. Vanspor büyük bir camiadır ve büyük düşünür. Taraftarlarımız da son derece rahat olsunlar. Müthiş bir yönetim kurulumuz var. Önemli yöneticiler var. Coşkulu bir taraftarımız var. Her zaman başarıya aç, başarıyı isteyen bir kulübü bizde elimizden geldiğinde layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"VANSPOR'U EN İYİ YERE GETİRMENİN MÜCADELESİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Uzun yıllar Vanspor'a hizmet ettiklerini belirten Karatekin, "Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Kurumsallaşma adına, Vanspor'un önünü açma adına, gelecekte büyük takımlara kök söktürebilecek güzel hedefler var. Bizlerde bu planın içerisinde bize düşen neyse bunu canı gönülden yapacağız. Van layık olduğu yere gelecektir. Özlediği üst ligleri inşallah kısa zamanda yakalayacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biraz sabır istiyoruz. Göreve yeni geldik ve takımla birbirimizi yeni tanıyoruz. Hepimiz coşkuluyuz, heyecanlıyız. Bugün çocuklarımız daha coşkulu, daha heyecanlıydılar. Bundan sonraki süreçte de Vanspor'u en iyi yere getirmenin mücadelesi içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.VanBölgeGazetesi

#vanspor
Yorumlar (2)
Mehmet65 1 saat önce
Bırak hoca sen bilmiyorsun sen bu takımin başında olduğun müddetçe bu takım bir yere gelmez milleti kandırmayın bırak başka hoca gelsin
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (1)
Hasan 1 saat önce
Büyüktür ama adam gibi yöneten kimse yok.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (1)
4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7