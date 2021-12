Karatekin: Vanspor, büyük bir camiadır

Geçtiğimiz hafta Saffet İşler ile yolların ayrılmasının ardından Vanlı ekibiyle birlikte Vanspor'un başına geçen Turgay Karatekin, Somaspor karşısında alınan mağlubiyeti ve bugün oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçını değerlendirdi.

Somaspor karşısında özellikle hücum anlamında zorluklar yaşadıklarını belirten Karatekin, kalan maçlarda daha iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade etti. Soma karşısında yaptıkları hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Karaketin, önlerinde ciddi maçların olduğunu vurguladı.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaşacakları İttifak Holding Konyaspor maçına da değinen Karatekin, Vanspor'un büyük bir camia olduğunu ve Van'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Vanspor'un her kulvarda iddialı olduğunu ve her zaman büyük düşündüğünü vurgulayan Karatekin, Konya'da Vanspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerini, bundan sonraki süreçte de taraftarların keyifle, coşkuyla, izleyebilecekleri bir Vanspor yaratmanın hesabı içerisinde olduklarını söyledi.

"HÜCUM ANLAMINDA ZORLU BİR MAÇ OYNADIK"

İlk olarak Soma karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendiren Karatekin, "Takımımızı maalesef Soma maçına hazırlayamadık. Göreve geldiğimizde maça çok az bir zaman kalmıştı. Zeki Yılmaz ve diğer hocalarımız takımı hazırlamaya çalıştı. Takımın içeriğini çok iyi bilmiyorduk. Çok fazla takımla birlikte olmadan, Soma deplasmanına çıktık. Takımın oyun diziliğini ve planını bozmadan Soma karşısına çıktı. Tabi Soma'nın çok tempolu bir takım olduğunu biliyorduk. Özellikle hücum anlamında zorlu bir maç oynadık. Elimizden geldiğince futbolcularımızı bu maça iyi hazırlamaya çalıştık. Futbolcularımız da ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. İlk dakikalarda çok net gol pozisyonları bulduk. Bunları değerlendirmiş olsaydık, sonuç böyle olmayabilirdi. Savunma hatasından gol yedikten sonra, takımımızın direnci düştü. Soma'ya karşı tepki veremedik. Bugün itibariyle o maçı geride bıraktık. Önümüzde çok ciddi maçlarımız var. Oyuncularımızı tanımaya başladık. Oyuncularda bizi tanımaya başladı. Futbolcularımızla antrenmanlar yapıyoruz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Kulübün bütçesine göre takviyeler isteyeceğiz. Şuanda önümüzde 5 maçımız var. Bu 5 maçtan sonra transferi gündeme getirmemiz gerekiyor. Şuanda mevcut kadromuzla yol kat etmek zorundayız. Futbolcularımızın performansını yükseltip, Van'ı en iyi şekilde temsil etmek, çıktığımız maçlarda Vanspor'u layıkıyla temsil edip, puan veya puanlar almanın hesabı içerisindeyiz. Zamanı geldiğinde sportif direktörümüzle, as başkanımızla transfer konularını görüşeceğiz" dedi.

"VANSPOR HER ZAMAN BÜYÜK DÜŞÜNÜR"

Vanspor'un ciddi bir kulüp olduğunu ve büyük bir camia olduğunu vurgulayan Karatekin, "Kupada Süper Lig takımlarından Konyaspor'la karşılaşacağız. Sonuçta bir Süper Lig takımıyla oynayacağız. Konyaspor maçında bize daha fazla katkı sağlayacak olan futbolcularla başlamak istiyoruz. Maçın gidişatına göre bazı oyuncularımızı da görmek için hamleler yapacağız. Konyaspor maçı, oynamayan oyuncuları oynatıp, onları görme maçı değil. Dolayısıyla Konya karşısında Van'ı iyi temsil etmeliyiz. Büyük bir camiayız. Konyaspor'a reaksiyon göstermek, onlara cevap verebilmek, dirençlerine direnç gösterebilmek için performansı yüksek olan oyuncularla sahaya çıkmayı düşünüyoruz. Vanspor her zaman iddialıdır. Vanspor her zaman büyük düşünür. Yönetim kurulumuz önümüzü açabilecek önemli yetkiler vermiştir. Bizde elimizden geldiğince Vanspor'u en iyi şekilde temsil edip, Vanspor taraftarına çok güzel bir ekip yaratabilecek, o stada geldiklerinde keyifle, coşkuyla, izleyebilecekleri bir Vanspor yaratmanın hesabı içerisindeyiz. Vanspor hiçbir zaman küçük düşünmez. Vanspor büyük bir camiadır ve büyük düşünür. Taraftarlarımız da son derece rahat olsunlar. Müthiş bir yönetim kurulumuz var. Önemli yöneticiler var. Coşkulu bir taraftarımız var. Her zaman başarıya aç, başarıyı isteyen bir kulübü bizde elimizden geldiğinde layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"VANSPOR'U EN İYİ YERE GETİRMENİN MÜCADELESİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Uzun yıllar Vanspor'a hizmet ettiklerini belirten Karatekin, "Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Kurumsallaşma adına, Vanspor'un önünü açma adına, gelecekte büyük takımlara kök söktürebilecek güzel hedefler var. Bizlerde bu planın içerisinde bize düşen neyse bunu canı gönülden yapacağız. Van layık olduğu yere gelecektir. Özlediği üst ligleri inşallah kısa zamanda yakalayacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biraz sabır istiyoruz. Göreve yeni geldik ve takımla birbirimizi yeni tanıyoruz. Hepimiz coşkuluyuz, heyecanlıyız. Bugün çocuklarımız daha coşkulu, daha heyecanlıydılar. Bundan sonraki süreçte de Vanspor'u en iyi yere getirmenin mücadelesi içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.VanBölgeGazetesi