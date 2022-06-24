Kandaşoğlu'ndan Vanspor açıklaması!

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Vanspor'da yaşanan görev bırakmalara sert tepki göstererek, ayrılıkların çok üzücü ve endişe verici olduğunu ifade etti.

VAN'DA SPOR 24.06.2022, 09:21 24.06.2022, 09:42
Kandaşoğlu'ndan Vanspor açıklaması!

TFF 2. Lig'de mücadele eden Vanspor'da önceki gün Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer, görevlerini bıraktığını açıklamış, bu ikilinin görevini bırakmasının ardından geçtiğimiz günlerde Vanspor'la anlaşan Teknik Direktör Ercüment Coşkundere de istifa ettiğini açıklamıştı.

Vanspor'daki bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası (VATSO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, "Oh ne güzel, kasada parken varken varım, para bitti yokum. Yakıştıramadım" ifadelerine yere vererek istifaları eleştirdi. Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer'in sergilediği davranışın doğru bir davranış olmadığını belirten Başkan Kandaşoğlu, Vanspor'un kentin ortak değeri olduğunu vurguladı.

"BURASI DAĞ BAŞI MI?"

Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer'in bu davranışının takımı yok etmeyi amaçladığını belirten Kandaşoğlu, "Evet, gerçekten böyle bir anlayış nasıl olur? Van halkı ne bekliyordu, neler oldu? Olacak iş değil. Kimse kusura bakmasın bu davranış takımı tam yok etmek demek. Biz geldik, biz gidiyoruz diye bir anlayış olamaz. Burası dağ başı mı arkadaşlar? Hiç kusura bakmayın mademki böyle bir durumunuz vardı, niye bugüne kadar beklediniz. Bugünden sonra bu takım ne doğru dürüst futbolcu ne de teknik heyet bulur.

Bugüne kadar her şey bitmeliydi. Bizler her gün sizleri destekledik. Hiç bir başarı yokken sizlere hak verdik. Asla bir gün takım için eleştirmedik. Peki, sizler niye Van halkına danışmadan istifa ediyorsunuz. Bu doğru bir davranışı mı? Bunun hesabı çok ağır olur.  Af edilecek bir durum değil. Oh ne güzel kasada takımın parası varken varım, para bitti yokum yakıştıramadım.

Çok ciddi bir kurumsallık yakalayan, yeni sezona yoğun bir hazırlık içine giren Vanspor FK'daki ayrılıklar çok üzücü ve endişe vericidir. Müthiş bir halkın ve taraftarın büyük desteğini alan ve güzel bir hava yakalanmışken, halkın sırtına hançer gibi vur ve git. Bu doğru bir davranış değildir. Kent ve kurumlar takımı başarıya götürecektir. Yöneticiler ve yetkili merciler de bu takıma sahip çıkmak zorundaydılar. Bekleseydiniz bu halk hesabının sorardı. Vanspor, Van'ın ortak değeridir. Bu davranış asla kabul edilecek bir davranış değil" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi

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