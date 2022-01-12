İsa Nalbant Vanspor'da!

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Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü devre arası transferlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Barış Sağır, Uğur Can, Miraç Acer transferini açıklayan Vanspor, bugün ise Uğur Adem Gezer ve Taha Gür transferini duyurmuştu. Son olarak Kocaelispor'da forma giyen 20 yaşındaki genç santrafor İsa Nalbant ile yarım sezonluğuna anlaşmaya varan Vanspor, şu ana kadar 6 futbolcu ile anlaşma sağladı.

İMZALAR ATILDI

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada"Kulübümüz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 1.Lig takımlarından Kocaeli Spor’un oyuncusu İsa Nalbant ile 2. devre için kiralık sözleşme imzaladı. İmza töreni Asbaşkanımız Akın Dinçer ve Futbol Şube Sorumlumuz Erkan Avseren’in katılımıyla gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKALARDA ŞANS BULDU

1. Lig takımlarından Kocaelispor'da ilk 11'de yer bulamayan genç futbolcu İsa Nalbant, geçtiğimiz sezon 6'sı lig maçı, 2'si kupa maçı olmak üzere 8 maça sonradan dahil oldu. Toplamda 124 dakika sahada kalan Nalbant'ın 1 golü bulunuyor.