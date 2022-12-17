İş insanı Veysel Ürüm'den örnek davranış

Sezon başından beri Vanspor Futbol Kulübü'ne toplam 4 milyon 200 bin TL destekte bulunan Veysel Ürüm, kamuoyu tarafından da bilinen ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Vanspor'a bir kez daha sahip çıkarak örnek bir davranışta bulundu.

İş insanı Veysel Ürüm 2022-2023 futbol sezonu ikinci yarısı öncesi ekonomik olarak zor günler yaşayan Vanspor'a 2 milyon Türk Lirası bağışta bulunarak, ekonomik sorunların çözümüne destek sundu.

Birçok futbolcusunun alacaklarından dolayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurduğu bu kritik dönemde ödemeler gerçekleşmediği takdirde kulüpten ayrılmayı planlayan futbolcuların ikinci yarıda da kulüpte kalmaları Veysel Ürüm'ün yapmış olduğu 2 milyonluk destekle sağlanmış oldu.

Vanspor mevcut kadrosu bu destekle korunmuş olmakla birlikte, futbolcuların özgüven tazeleyerek, şampiyonluk söz verdikleri gelen haberler arasında.

Van Bölge Gazetesi