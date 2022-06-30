İş İnsanı Ali Süer'den Vanspor'a bağış

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Vanspor'da son günlerde yaşanan gelişmeler tüm şehir tarafından endişe ile takip edilirken bugün farklı bir gelişme yaşandı. Van'ın önemli İş insanlarından Ali Süer Vanspor Kulübü'nü ziyaret ederek yeni sezon öncesi destek olmak amacıyla kulübe maddi bağışta bulundu.

Vanspor Kulüp Başkanı Yavuz Kuşan, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladıklarını ve maddi anlamda güçlük çektiklerini belirtirken, İş İnsanı Ali Süer'e verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

İş İnsanı Ali Süer ise Vanspor'a desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.