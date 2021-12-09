İpekyolu Belediyespor Liderliğini Sürdürmek İstiyor

ezon öncesi oluşturduğu güçlü yönetimle kolları sıvayan İpekyolu Belediyespor tecrübeli futbolculardan oluşan kadrosuyla ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Oynadığı 4 müsabakadan 3 galibiyet 1 beraberlikle yoluna kayıpsız devam eden İpekyolu Belediyespor 10 puanla en yakın takipçisi Akdamarspor'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Pazar günü saat 13:00’da sahasında TS 1967 Ercişspor’u konuk edecek olan İpekyolu Belediyespor karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.

Hafta boyunca hazırlıklarını antrenör Savaş Çiçekay yönetiminde sürdüren İpekyolu Belediyespor şampiyonluk yolunda yara almamak için mücadele edecek. Vansesi