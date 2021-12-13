Hekimoğlu Trabzonspor, Vanspor maçının detayları

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Trabzon deplasmanında grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzonspor’a konuk oldu. Maçın tek golü 49. Dakikada Ahmet Sun’dan geldi.

Maçı orta hakem olarak Ayberk Demirbaş yönetirken, yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ve Mehmet Kağan Bingül yaptı. Levent Balcı ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

Vanspor geçtiğimiz hafta evinde Ankaraspor ile 2-2 berabere kalırken, Hekimoğlu Trabzonspor ise Bodrumspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin cezalı olduğu için takımın başında yer almadı.

Ev sahibi ekip sahaya; Özkan Karabulut, Miraç Acer, Onur Akdeniz, Berkay Sefa Kara, Hakan Yavuz, Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Mehmet Sak, Hakan Demir, Abdulkadir Beyazit ve Ali Aytemur ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise sahaya; Aydın Bağ, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Mete Yıldız, Barış Gök, Furkan Polat, Oktay Aydin, Selim Kayacı, Kubilay Akyüz, Sedat Komi ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

Maça Vanspor başladı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk dakikalarda iki takım da kontrollü oynadı.

11. dakikada maçın ilk net atağı Hekimoğlu Trabzonspor’dan geldi. Sağdan gelişen atakta Yasin güzel bir orta açtı, penaltı noktasından Berkay kafa ile dokundu, top üstten auta gitti.

13. dakikada ev sahibi ekip net bir golden daha yararlanamadı. Yine sağdan gelişen atakta Yasin ortaladı, Abdulkadir dönerek vurdu, savunmadan dönen topu Hakan Yavuz tamamlamak istedi, ancak top bir kez daha auta gitti.

24. dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında hakem serbest vuruş noktasını gösterdi. Hakan Yavuz sağdan serbest vuruşu kullandı, ama savunma topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Hekimoğlu Trabzonspor penaltı bekledi. Gelişen atakta Berkay ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem devam dedi.

Bu dakikalarda karşılıklı gelişen bazı ataklarda sonuç gelmedi.

İlk yarı, iki takım da soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA TEK GOL…

İkinci yarıya ev sahibi ekip oyuncu değişikliğiyle başladı.

Abdulkadir Beyazit yerini Ahmet Sun’a bıraktı.

49. dakikada Ahmet Sun takımını öne geçiren golü kaydetti:1-0

Bu dakikada Vanspor’da Kubilay Akyüz yerini Emrah Tacir’e bıraktı.

56. dakikada Hekimoğlu Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Hakan Yeşil’in pası ile ceza sahası içine giren Berkan vuruşunu yaptı, ancak Mete son anda ayak koydu ve topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Vanspor gole yaklaştı. Hamza Küçükköylü’nün pasında Selim ceza sahası içinde topla buluştu. Orta şut karışımı vuruşunda top az farkla auta gitti.

64. dakikada Vanspor’da iki oyuncu değişikliği birden yaptı.

Furkan Polat ve Sedat Komi yerlerini, Fatih Somuncu ve Furkan İnce’ye bıraktı.

66. dakikada Vanspor Emrah Tacir ile serbest vuruş kullandı, Hamza Küçükköylü kafa ile dokundu, ama top üstten auta gitti.

69. dakikada ev sahibi ekipten iki oyuncu değişikliği yapıldı. Berkay yerini Yunus Emre’ye, Hakan Demir ise Tunahan’a bıraktı.

70. dakikada Vanspor penaltıdan yararlanamadı. Emrah Tacir çalımlarla ceza alanı içine girdi, yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Hamza penaltı vuruşunu yaptı, ancak kaleci Özkan gole izin vermedi.

81. dakikada Vanspor’da Oktay sarı kart gördü.

83. dakikada Hekimoğlu Trabzonspor net bir gol kaçırdı. Soldan gelişen atakta Yunus Emre pasını verdi, kaleci Aydın’ı da geçen topa, Ahmet dokunamadı.

84. dakikada ev sahibi ekipten Hakan Yavuz yerini Kerem Baykuş’a bıraktı.

87. dakikada Vanspor’da Kerem Hakan Vapurluoğlu, yerini Oktay Gürdal’a bırakırken, Selim Kayacı’nın yerine İlyas oyuna dahil oldu.

Hakem maçın bitimi için 4 dakika uzatma gösterdi.

Maçta başka gol olmadı ve Vanspor, deplasmandan tek gollü yenilgiyle ayrıldı ve 26 puanla onuncu sırada yer aldı.

Grup lideri Sakaryaspor evinde Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek 39 puanla zirvedeki yerini korurken, Hekimoğlu Trabzonspor da aldığı galibiyetle 37 puanla ikinci sıradaki yerini korumuş oldu. Bölge Gazetesi