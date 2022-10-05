Hasan Erkin Şimşir, Vanspor’a mı geliyor?

Vanspor’da yeni teknik direktörün kim olacağı konuşulurken, daha önce Vanspor’u çalıştırmış ve 2. Lig’e çıkaran Hasan Erkin Şimşir’in ismi kulislerde konuşuluyor.

Hasan Erkin Şimşir’in ismi gündemdeki yerini korurken, tecrübeli hoca 52 Orduspor Futbol Kulübü’nden dün akşam itibariyle ayrıldı. 52 Orduspor Futbol Kulübü’nden ayrılan Hasan Erkin Şimşir’in Vanspor’a geleceği koşuluyor.

Vanbölgegazetesi