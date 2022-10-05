Hasan Erkin Şimşir, Vanspor’a mı geliyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, lider İskenderunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Zeki Yılmaz ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın üzerine tüm gözler Vanspor’a yeni gelecek olan teknik direktörü çevrildi.

VAN'DA SPOR 05.10.2022, 11:47
Hasan Erkin Şimşir, Vanspor’a mı geliyor?

Vanspor’da yeni teknik direktörün kim olacağı konuşulurken, daha önce Vanspor’u çalıştırmış ve 2. Lig’e çıkaran Hasan Erkin Şimşir’in ismi kulislerde konuşuluyor.

Hasan Erkin Şimşir’in ismi gündemdeki yerini korurken, tecrübeli hoca 52 Orduspor Futbol Kulübü’nden dün akşam itibariyle ayrıldı. 52 Orduspor Futbol Kulübü’nden ayrılan Hasan Erkin Şimşir’in Vanspor’a geleceği koşuluyor.

Vanbölgegazetesi

Yorumlar (1)
ALİ DEMİR 2 gün önce
HAYIRLI OLSUN
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