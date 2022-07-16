Vanspor Futbol Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul önümüzdeki hafta Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Mevcut yönetimin aday olup olmayı henüz netlik kazanmazken, henüz adaylığını açıklayan kimse çıkmadı. Kongreye günler kalmasına rağmen henüz başkan adayı çıkmazken, mevcut yönetimin ise bazı istişarelerde bulunduğu ve yeniden aday olacağı ileri sürülüyor.

2021-2022 futbol sezonunda ligi 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamlayan ve averaj farkıyla play-off'a gidemeyen Vanspor'da yeni sezonda başkanının kim olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Vanspor, 1. Lig'in kapısından döndü. Kısıtlı bir kadro ile sezona başlamasına rağmen, beklentinin üzerinde bir performans ortaya koyan Vanspor, ligi 66 puanla tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 38 lig maçında 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü.

Yeni sezon öncesi iddialı takımların yer aldığı 2. Lig'de tüm gözler Vanspor kongresine çevrildi. 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da yeni yönetimin belli olması bekleniyor. TFF 2. Lig 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 3. Lig 4 Eylül Pazar günü başlarken, ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak ve normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play-Off müsabakaları yapılacak.

TFF 2. Lig'de 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, TFF 3. Lig'de ise 13 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Vanspor'un Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saatte toplanacak.

2022-2023 futbol sezonunda Vanspor'un grubunda, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor. Öte yandan Vanspor, 28 Ağustos’ta ligin ilk maçında evinde Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.

Bölgegazetesi