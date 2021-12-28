Gökçenay Grup'tan 'Vanspor' Açıklaması

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Van'daki Gökçenay İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yayınlanan 'Van'da bir firma Vanspor'u icraya verdi!' haberine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Vanspor’a karşı başlattıkları icra takibin dayanağının bağış niteliğinde değil, borç niteliğinde olduğu belirtildi.

‘Şirketimiz maddi ve manevi üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmektedir’

Şirketin haksız ithamlara maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, “Son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yayınlanan ‘Van’da bir firma Vanspor'u icraya verdi!’ başlıklı haberlere istinaden şirketimiz tarafından yazılı bir açıklama yapılması uygun görülmüştür. Gökçenay İnş. Tic. ve San. A. Ş. 30 yılı aşkın süredir gerek il gerek bölge gerek ülke bazında birçok alanda hizmet vermeye devam eden köklü bir şirkettir. Şirket faaliyetlerimizin en önemli ilkesi ise şehrin her alanda kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Bu yolda hizmet sunan ve sunmaya devam eden şirketimiz maddi ve manevi üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmektedir. Söz konusu haberlere ilişkin olarak; iş bu haberleri üzülerek öğrenmiş, tarafımızca Vanspor Kulüp Başkanlığı’na karşı başlatmış olduğumuz icra takibi sonrasında, şirketimiz basında haksız ithamlara ve itibar saldırılarına maruz kalmıştır” denildi.

‘Söz konusu borç ödenmemiştir’

Açıklamada, 2018 yılında Servet Yenitürk tarafından şirketten borç alındığı dile getirilerek, “Önemle belirtmek isteriz ki; takibin dayanağı, bağış niteliğinde değil borç niteliğindedir. 2018 yılında Kulüp Başkanı olan Servet Yenitürk tarafından şirketimizden borç olarak alınmış, ödenmesi için 3 yıl beklenmiş ve kulüp yönetimince birkaç kez ödeneceği söylenmiştir. Ancak söz konusu borç ödenmemiştir. Ayrıca eski/yeni yönetim içerisinde yer alan kişilerin borç olarak ödedikleri miktarları kulüpten tahsil ettiklerinin öğrenilmesi üzerine şirketimiz tarafından tekrar borcun ödenmesi için talepte bulunulmuş bu kez yeni yönetim tarafından ‘borcun ödenmeyeceği, hukuki yollara başvurabilineceği’ yönünde cevap verilmiştir. En nihayetinde ödenmediği için hukuki yollara başvurma zorunluluğu doğmuştur. İcra takibine ilişkin bilgi ve belgelerin asılsız iddialarla bu şekilde basına ve kamuoyuna servis edilmesi şirket isminin karalanması olarak görülmektedir. Kaldı ki Van Spor Kulübüne başlatılan hiçbir icra takibinin kamuoyuna yansıtmayıp, şirketimize yönelik bu şekilde hareket edilmesi de bunu göstermektedir” ifadelerine ver verildi.

‘Tüm yasal yollara başvuracağız’

Basında ve kamuoyunda şahıs ve şirketlerinin itibarını zedelemeye yönelik çıkan haberlere ilişkin şirketleri adına tüm yasal yollara başvuracaklarının belirtildiği açıklamada “Şeffaf bir anlayışla yönetilen Vanspor Futbol Kulübü’nün; şeffaflık ilkesi gereğince kulübe yönelik hesap (borçlar, alacaklar vs. ilişkin) dokümanlarının kamuoyuna bildirmesini tarafımızca isteme zorunluluğu da ayrıca doğmuştur. Şimdiye kadar Vanspor Futbol Kulübü hesaplarına, Van-Token'den gelen ödemenin; yönetim kurulu başkanı ve/veya yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılıp yapılmadığını, yapıldığı halde ne kadar ödeme yapıldığını açık ve net olarak kamuoyuna açıklama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tarz asılsız haberler ve haksız ithamlarla şirketimizin sosyal ve ticari itibarını zedeleme çabalarının amacına ulaşamayacağı açıktır. Nitekim bizler için önemli olan şahıslar değil, Vanspor’ un daimi varlığı ve başarısıdır. Bu sebeple önceden olduğu gibi bundan sonra da Vanspor’ un maddi ve manevi yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bunun yanında haklı olarak başlatmış olduğumuz icra dosyasının takipçisi olacağımızı, basında ve kamuoyunda şahsımız ve şirketimizin itibarını zedelemeye yönelik çıkan haberlere ilişkin gerek avukatımız Av. Cansu Karabulutoğlu gerekse şirketimiz adına tüm yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.