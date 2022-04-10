Fettah Tamince Vanspor maçını izledi

WanHaber - ÖZEL

Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında yer alan Vanlı iş insanı Fettah Tamince, Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı'nın daveti üzerine Van'a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret eden Tamince, akabinde Van Atatürk Şehir Stadyumuna geçerek Vanspor, Somaspor maçını izledi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tamince, şaşkınlığını gizleyemedi.

AVCI DAVET ETMİŞTİ

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, geçtiğimiz günlerde iş insanı Fettah Tamince'yi ziyaret etmiş, Vanspor'a verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür etmişti. Vanspor'a her dönem destekte bulunan Tamince'yi Van'a maç izlemeye davet eden Avcı, Tamince'den de destek sözü almıştı.

VAN'I DAHA İYİ YERLERDE GÖRECEĞİZ

Vanspor, Somaspor maçını sonrası açıklamalarda bulunan iş insanı Fettah Tamince, "Mehmet başkana ve seyircilere çok teşekkür ederim. Keyifli bir seyir oldu, iyi bir galibiyet aldık. Devamı gelir inşallah. Vanspor'a hep destek verdik, destek vereceğiz. Van'ı daha iyi yerlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.