Ferhat Kıyak, Süleyman Soylu ile görüştü

Vanspor Futbol Kulübü'nün yarın yapacağı olağanüstü kongrede başkanlığa aday olduğunu duyuran İstanbul Van Kültür Evi Başkanı ve iş insanı Ferhat Kıyak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek istedi.

İstanbul Esenyurt'ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri Buluşması'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüp Vanspor forması hediye eden Ferhat Kıyak, yarın yapılacak olan kongrede ekibiyle birlikte aday olduklarını söyleyerek Soylu'dan destek istedi.

Yarın Van'da yapılacak olan kongreye bir grup iş insanı ile birlikte gelecek olan Kıyak, Vanspor'un başına geçecek yeni isim olacak.