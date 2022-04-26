Erhan Altın’ın Vanspor karnesi…

Son maçında 1461 Trabzon FK'ya 1-0 mağlup olarak play-off potasından uzaklaşan Vanspor'da yeni kararlar alındı. Vanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Erhan Altın ve Sportif Direktör Erkan Avseren ile yolların ayrıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Erhan Altın ve Sportif Direktör Erkan Avseren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır.

Bugüne kadarki emekleri için hocalarımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Vanspor'un başında 16 maça çıkan Erhan Altın, bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 28 puan toplayan Vanspor, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde ise 14 gol gördü.

Erhan Altın teknik sorumluluğunda Ergene Velimeşespor'u 3-1, Afjet Afyonspor'u 2-1, Turgutluspor'u 1-0, Serik Belediyespor'u 2-1, Kahramanmaraşspor'u 1-0, Diyarbekirspor'u 1-0, Somaspor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, Etimesgut Belediyespor'a 2-1, 1461 Trabzon FK'ya ise 1-0 mağlup oldu. Kırmızı- Siyahlılar, Erhan Altın yönetimindeki periyotta Sakaryaspor ile 1-1, Sivas Belediyespor ile 2-2, Bayburt Özel İdarespor ile 1-1, Sarıyer ile 1-1, Çorum FK ile 1-1, Bodrumspor 0-0, Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.

Van Bölge Gazetesi