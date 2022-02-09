Erhan Altın: Vanspor bir seri yakaladı

WanHaber - ÖZEL

Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erhan Altın, Afyonspor maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. Afyon maçının Play-Off maçı olduğunu belirten Altın, bir seri yakaladıklarını ve bu seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Altın basın toplantısında "Afyon maçı Play-Off maçıydı, kazanmamız lazımdı. Ama kazanacağımızı biliyorduk. Çocuklarımızın bu galibiyeti çok istediler çokta yoruldular. Beraberliği yakalayan ve çok iyi bir takım ile oynadık. Bizim hedefimiz var, ilk hedefimiz Play-Off. Başkanımız ile görüştük 25 yıllık hasrete son vermek istiyoruz, bunuda yapacaksak hep birlikte yapacağız. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, 90 dakika yılmadan destek verdiler. Mutlu olduğum konuda var, çalışıyoruz biz. Hem teori, hem pratik hem de görsel olarak bütün çalışmalarımızda futbolcularımızın bu algılamaları bizi çok mutlu ediyor. Algıladıklarını bize geri dönüşüm verdikleri zaman daha da mutlu oluyoruz. Tüm futbolcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Tökezlemelerin olması doğal, kısmetsizlikte yaşayabiliriz ama biz hiçbir zaman hedefimizden ve yolumuzdan sapmayacağız" dedi.