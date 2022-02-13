Erhan Altın, Turgutluspor maçı sonrası konuştu

WanHaber - ÖZEL

Vanspor FK Teknik Direktörü Erhan Altın, 1-0 Vanspor'un üstünlüğüyle tamamlanan Tugutluspor maçı sonrası kameraların karşısına geçti. 4 maçta 10 puan toplayarak başarılı olduklarını dile getiren Altın "Turgutlu'nun puana ihtiyacı vardı, buraya da puan ve puanlar almak için geldi. Oyuna istediğimiz gibi güzel başladık. Taktilsel çalışmamızı ilk 20 dakika yerine getirdik ve ondan sonra rakip çok iyi pas yapmaya başladı. Bizlerde rakibin ve topun arkasından çok koştuğumuz için bir yorgunluk başladı. Bazı eksiklerimiz var, bu eksiklerimizide tamamlayacağız. Maçtan 3 puan aldık, çocuklarımızı kutluyoruz 4 maçtan 10 puan aldık. Futbolcularımızda istek ve arzularını görüyorum. Kaybetmemeyi ve gol yememeyi görüyorum. Şükürler olsun şuana kadar maç kaybetmedik, maç kazanmaya devam edeceğiz. Bazen olumsuz oynayabiliriz ama önemli olan 3 puan. Bizim için bu 3-4 maçlık süreç çok önemliydi. Eksiklerimiz vardı, yeni transferlerimiz vardı. Takımı yavaş yavaş oturtacaz. Daha iyi top oynamak için çalışacağız." ifadesini kullandı.