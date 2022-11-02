Erdoğan'dan Vanspor'a özel ilgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılışında Vanspor'a karşı özel bir ilgi gösterdi.
WanHaber - ÖZEL
Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amacıyla "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılışında Vanspor'a karşı özel bir ilgi gösterdi.
Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Van'a ve Vanlıya karşı ayrı bir sempatisinin olduğunu ifade etti. Bakan Soylu'nun Vanspor ile yakından ilgilendiğini belirten Erdoğan, gerekli desteği sunacaklarını söyledi.
Başkan Kıyak ile birlikte Vanspor'un eski günlerini yad eden Erdoğan, Vanspor'un yeniden hakettiği yerlere gelmesini arzuladığını dile getirdi.
Kendisi adına hazırlanan 65 numaralı formayı imzalayan Erdoğan, formayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya hediye olarak gönderdi.
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