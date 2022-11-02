Erdoğan'dan Vanspor'a özel ilgi

WanHaber - ÖZEL

Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amacıyla "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılışında Vanspor'a karşı özel bir ilgi gösterdi.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, Van'a ve Vanlıya karşı ayrı bir sempatisinin olduğunu ifade etti. Bakan Soylu'nun Vanspor ile yakından ilgilendiğini belirten Erdoğan, gerekli desteği sunacaklarını söyledi.

Başkan Kıyak ile birlikte Vanspor'un eski günlerini yad eden Erdoğan, Vanspor'un yeniden hakettiği yerlere gelmesini arzuladığını dile getirdi.