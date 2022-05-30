Ercan Dülger 20 yıllık koltuğunu devretti

Ömrünü Vanspor’a adayan Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, ailesine vakit ayırmak için görevini Mürsel Demir’e devretti.

“Vanspor sevdam hiçbir zaman bitmeyecek”

Vansesi Gazetesi'nden Rıdvan Can'a açıklamalarda bulunan Dülger, “Yaklaşık 20 yıldır yürütmekte olduğum Kara Kobra Taraflar Derneği Başkanlığı görevimi aileme, sevdiklerime daha fazla zaman ayırabilmek için Mürsel Demir kardeşime devrettim. Uzun zamandır zaten bu işi kardeşlerime bırakmak istiyordum. Nasip bugüneymiş.20 yıldır beraber bu uğurda omuz omuza yol yürüdüğüm kardeşlerime hakkım helaldir. Bu bir bayrak yarışıdır. 20 yıl boyunca şerefimle,onurumla Kara Kobralar'ın başarılı olması için elimden gelen herşeyi yaptım.Herkese bir abi,bir yol gösterici oldum. Mürsel kardeşim bu görevi arkadaşlarımızla birlikte çok güzel yürüteceğine inancım tamdır. Gözüm arkada değil çünkü pırıl pırıl bir ekip var. Başkanlığı her ne kadar bırakmış olsam dahi Vanspor sevdam hiçbir zaman bitmeyecek. Vanspor’umuzun daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğim” dedi.