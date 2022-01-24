Diyarbekirspor - Vanspor maçı ertelendi!
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Çarşamba günü oynanması planlanan Diyarbekirspor, Vanspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
WanHaber - Haber Merkezi
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Çarşamba günü oynanması planlanan Diyarbekirspor, Vanspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
26 Ocak Çarşamba günü, Diyarbakır stadyumunda oynanacak olan Silahtaroğlu Vanspor FK ile Diyarbekirspor maçı elverişsiz hava koşulları dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi. Vanspor FK’dan yapılan açıklamada, “26.01.2022 Çarşamba günü saat 13:00'de Diyarbakır Stadyumunda oynanması gereken Diyabekirspor - Silahtaroğlu Vanspor FK TFF 2.lig Kırmızı Grup müsabakası elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.
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