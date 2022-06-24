Dinçer'den eleştirilere cevap! Bırakıp kaçmadık...

Yaklaşık bir sezon Vanspor FK As Başkanlık görevini yürüten Akın Dinçer, Vanspor yönetiminden istifa etmediğini belirterek, sadece As Başkanlık görevini devir ettiğini söyledi.

Dinçer, Vanspor’a verdiği emeklerin ortada olduğunu belirterek; “Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında Vanspor'dan istifa ettiğim yazılıyor. Bir düzeltme yapma gereği duyuyorum; Ben sadece As başkanlık görevimi devrettim ve hala Vanspor Yönetim Kurulu Üyesiyim, bu anlamda görevim devam ediyor. Vanspor yönetimi tüm süreçlerine ve görevlerine aynı şekilde devam etmektedir.

Daha önce dediğimiz gibi Vanspor sadece yönetim kurulunun sorumluluğunda olamayacak kadar büyük bir kulüptür ve herkes elinden geleni önümüzdeki dönem yapmalıdır. Çok nettir ki; bu süreç elini taşın altına koymadan uzaktan konuşmak yerine elini taşın altına koyarak destek olunması gereken bir süreçtir. Bu noktada başta iş insanlarımız olmak üzere herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum” diyerek kendisi hakkında yapılan haksız eleştirileri kabul etmediğini ifade etti.

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