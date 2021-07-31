Çalım: Vanspor'un bitmesine müsaade etmeyeceğiz

Vanspor'un çok zor şartlarda buralara getirildiğini belirten Abdullah Çalım, Vanspor'u yıllarca ayakta tutmak ve profesyonel lige çıkarmak için mücadele verdiklerini ifade etti. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde Vanspor'u bu süreçten kurtarması gerektiğini vurgulayan Çalım, Vanspor'un bitmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"VANSPOR, VAN'IMIZIN DEĞERİ VE VAZGEÇİLMEZİDİR"

Vanspor'da destek çağrısını yenileyen Çalım, "Vanspor'umuzun yaşadığı bu süreç hepimizi derinden üzmektedir. Vanspor, Van'ımızın değeri ve vazgeçilmezidir. Bu takım kolay kolay buralara gelmedi. Çok zor şartlarda ve zor imkanlarla buralara geldi. Bizler yıllarca bu takımı ayakta tutmak ve profesyonel lige çıkarmak için gecemizi gündüzümüzü verdik. Şimdi ki süreç tabii ki bizleri üzmektedir. Vanspor'a kıymet verene, sahiplenene, destek verene, kıymet ve destek verilmelidir ki bu takım ayakta durabilsin. Van için çok önemli olan, Van'ımızı temsil eden, insanımızın yüreğinde farklı bir yeri olan Vanspor'unuza bu sıkıntılı süreçte herkesin destek vermesi ve ayağa kaldırması gereklidir. O yüzden iş insanlarımız olsun, STÖ'ler olsun, dışarıdaki iş insanlarımız olsun, kısacası Van olarak hepimiz birlik ve beraberlikle takımımızı bu süreçten kurtarmalıyız. Vanspor düşerse, Van'da futbol biter. Buna müsaade etmemeliyiz. Takımımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. İnşallah pazar günü yapılacak kongre Van'ımız için, Vanspor'umuz için hayırlara vesile olur. Vanspor için kim elini taşın altına koyarsa, hep birlikte destek verelim ve bu süreci unutmak için Vanspor'umuzu şaha kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi