Bozkurt: Vanspor'u ayağa kaldıracağız

Ankara Demirspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Güçlü bir rakiple karşı karşıya geldiklerini vurgulayan Bozkurt, maç içerisinde değerlendiremedikleri gol pozisyonları üzerine daha çok çalışarak, bu pozisyonları ileriki maçlarda golle sonuçlandırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi. Takım olarak bu şekilde devam etmeleri halinde üst sıralara doğru yükselmeye devam edeceklerini ifade eden Bozkurt, hep birlikte Van'ın en büyük değeri olan Vanspor'u ayağa kaldıracaklarını vurguladı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Ankara maçını kenetlenerek, hep birlikte aldık. Bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz.

Herkesin yüreğine sağlık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Rakibiz gerçekten çok güçlü bir takım. Bu maç öncesi 17 puana kilitlenmiştik. Bütün motivasyonumuz 17 puan üzerineydi. Futbolcularımız da sahada her şeyini verdi. Biz böyle devam ettiğimiz sürece üst sıralara tırmanırız. Hep beraber Van'ın en büyük değeri olan Vanspor'u ayağa kaldıracağız.

Bu maçta çok önemli pozisyonlar yakaladık. Birçoğundan da faydalanamadık. Bunun üzerinde ısrarla çalışarak, önümüzdeki maçlarda bunları golle sonuçlandırmak istiyoruz. Umarım hep beraber Vanspor'u yukarı taşırız" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi