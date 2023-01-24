Bozkurt: Vanspor için kenetlenelim

Vanspor'un 2-0 kazandığı Fethiyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "Hep birlikte kenetlenerek, Vanspor'u hak ettiği yere getirelim" ifadelerini kullandı.

VAN'DA SPOR 24.01.2023, 16:11
Bozkurt: Vanspor için kenetlenelim

İkinci devrenin ikinci maçında evinde Fethiyespor ile karşı karşıya gelen Vanspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Oynadığı son 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi, istikrarlı çıkışını sürdürüyor.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE BU MAÇI ALDIK"

Fethiyespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "Vanspor'un son haftalardaki çıkışıyla rakipler bizi daha ciddiye alıyor ve konsantre oluyor. Bu da bizi zorluyor. Buralarda oynamanın zorluğunu daha önce sporcularımızla paylaştık. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini, 90 dakikada boyuncu oyundan düşmememiz gerektiğini ve bundan sonraki maçların daha zor olacağını söyledik.

Hakikaten öyle oldu. İlk yarıda önemli pozisyonlar bulmamıza rağmen netice elde edemedik. Ama oyuncularımız ve taraftarımız oyunu hiç bırakmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde bu maçı aldık. Güzel bir atmosfer vardı. Bu anlamda tüm Van halkına teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadılar. Futbolcu kardeşlerimiz 90 dakika boyunca vazgeçmediler ve 3 puan için maça iyi asıldılar. Neticesinde galibiyeti almış olduk. Galibiyetimiz tüm Van halkına hayırlı olsun" dedi.

"VANSPOR'U HAK ETTİĞİ YERE GETİRME ZAMANIDIR"

Kadrolarına önemli futbolcular kattıklarını söyleyen Bozkurt, "İhtiyaç halinde bir tane daha transfer yapabiliriz. Yeni transfer olan arkadaşlarımızdan hazır olmayanlar da vardı. Hem onları hazırlıyoruz, hem onları hazırlarken ilk devrede çok ciddi anlamda yük binen arkadaşlarımız hala bu formaya layık bir şekilde mücadele ediyorlar.

Yeni gelen arkadaşlarımızın da katkısıyla, daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra hiçbir takımın işi kolay değil. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Van halkanın, tüm ileri gelenlerinin hep beraber takımımıza sahip çıkması ve Vanspor'u hak ettiği yere getirme zamanıdır. Doğu'daki takımlar Süper Ligi hak ediyor. Umarım önümüzdeki süreçte bu bölgelerin de takımları Süper Lig'de olur" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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