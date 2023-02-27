Bozkurt: Vanspor'da takım ruhu oluşturduk

Vanspor'da oyuncuların antrenmana çıkmama kararı almasının ardından, istifa eden ve daha sonra yönetimle yapılan görüşme sonrası tekrar görevine devam eden Teknik Direktör Ümit Bozkurt'tan ilk açıklama geldi. Teknik Direktör Bozkurt, istifaların tek taraflı bir müessese olduğunu belirterek, geldikleri günden bu yana oluşturdukları takım ruhunun son günlerde zarar görmesinden dolayı istifa kararı aldığını açıkladı.

VAN'DA SPOR 27.02.2023, 09:21
Bozkurt: Vanspor'da takım ruhu oluşturduk

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da göreve başladıkları günden bu yana güzel bir takım ruhu oluşturduklarını ve bunu oynadıkları maçlarda sahaya yansıttıklarını belirten Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, olumsuz sonuçlara sebep vermemek için istifa karar aldığını, yapılan görüşmeler sonucu bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. İstifası kabul edilmeyen ve takımını Kırklareli maçına hazırlayan Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda  bulundu.

"VANSPOR'UN BAŞARISININ BÖLGE İNSANI İÇİN NE ANLAMLAR İFADE ETTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

İstifaların tek taraflı bir müessese olduğunu belirten Teknik Direktör Bozkurt, Şartlar ve gereklilikler insanları bu karara doğru yöneltebilir. İstifa eden ile istifa edilen makam veya kurum, bu noktada olumsuz veya doğru olmayan bir noktada da olmak zorunda değildir. Şehirleri temsil eden kulüpler, içinde barındırdığı enerji ve duygusallıkla insanlar adına büyük bir kenetlenmenin yanı sıra birlikte sevinç ve hüznün de odak noktası olma potansiyeli taşırlar.

Vanspor'un başarısının bölge insanı için ne anlamlar ifade ettiğini bilecek kadar hem sportif hem de toplumsal hassasiyet tecrübesine sahip olduğumu bilmenizi isterim. Bir teknik direktörün ekip arkadaşları ile birlikte en önemli görevi; antrenman, taktik vs. yanı sıra bir takım ruhunu oluşturmaktır. Ruhu olmayan tüm sistemler, benim düşüncemde bir süre sonra mekanikliğin getirdiği yorgunlukla dağılma potansiyeli taşır. Oysa ruhu olan sistemler, hedefe ulaşmanın gerektirdiği tüm fedakârlığı son ana kadar yapmaktan vazgeçemezler" dedi.

"VANSPOR'LA OLAN KUVVETLİ GÖNÜL BAĞIMIZIN DEVREYE GİRMESİYLE İSTİFAMI GERİ ALDIM"

Van halkına olan saygısından dolayı istifa kararı aldığını söyleyen Bozkurt, "Geldiğimiz günden itibaren ekibimle çok ciddi emekler vererek oluşturduğumuz takım ruhunun son günlerde gördüğü zarar ve koruyamadığım bir takım ruhunun, olumsuz sonuçlarına sebep olmayı istemememdendir.

Fakat gördüm ki; hem Van halkı hem de Vanspor yönetimi ve futbolcuların olumsuz havayı bertaraf edercesine kenetlenip, takım ruhunu tekrar ortaya koymak için verdikleri mücadele ve böyle bir değerli duruşa kayıtsız kalamayacağımı fark edip en önemlisi de Vanspor'la olan kuvvetli gönül bağımızın da devreye girmesiyle istifamı geri aldım. Hem Sayın Başkan ve yönetiminin hem de futbolcularımızın, sadece Van halkı ve gözbebeği Vanspor için çözüm odaklı fedakârlıkları, inşallah bu renklere gönül vermiş tüm güzel insanları mutlu edecek sonuçları da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (2)
bağ 14 saat önce
afferin çalışkan hocam sana yakışanı yaptın yolun açık takımına başarılar dilerim.
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (2)
vannnn 14 saat önce
Taraftar ve vanlılar olarak takımımızı artık 1.ligde görmek istiyoruz. Emekleriniz asla yadsınamaz ve bu ruhun oluşumundaki katkılarınızı görüyor ve takdir ediyoruz. Destek anlamında üzerimize düşenleri yaptık yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda kampanya düzenlenmesi bunun tüm Van halkıyla paylaşılması ve maç bilet fiatlarının artık kulübe getir sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Protokol de dahil tabi buna.
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (0)
Namaz Vakti 28 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15