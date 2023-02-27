Bozkurt: Vanspor'da takım ruhu oluşturduk

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da göreve başladıkları günden bu yana güzel bir takım ruhu oluşturduklarını ve bunu oynadıkları maçlarda sahaya yansıttıklarını belirten Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, olumsuz sonuçlara sebep vermemek için istifa karar aldığını, yapılan görüşmeler sonucu bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. İstifası kabul edilmeyen ve takımını Kırklareli maçına hazırlayan Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"VANSPOR'UN BAŞARISININ BÖLGE İNSANI İÇİN NE ANLAMLAR İFADE ETTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

İstifaların tek taraflı bir müessese olduğunu belirten Teknik Direktör Bozkurt, Şartlar ve gereklilikler insanları bu karara doğru yöneltebilir. İstifa eden ile istifa edilen makam veya kurum, bu noktada olumsuz veya doğru olmayan bir noktada da olmak zorunda değildir. Şehirleri temsil eden kulüpler, içinde barındırdığı enerji ve duygusallıkla insanlar adına büyük bir kenetlenmenin yanı sıra birlikte sevinç ve hüznün de odak noktası olma potansiyeli taşırlar.

Vanspor'un başarısının bölge insanı için ne anlamlar ifade ettiğini bilecek kadar hem sportif hem de toplumsal hassasiyet tecrübesine sahip olduğumu bilmenizi isterim. Bir teknik direktörün ekip arkadaşları ile birlikte en önemli görevi; antrenman, taktik vs. yanı sıra bir takım ruhunu oluşturmaktır. Ruhu olmayan tüm sistemler, benim düşüncemde bir süre sonra mekanikliğin getirdiği yorgunlukla dağılma potansiyeli taşır. Oysa ruhu olan sistemler, hedefe ulaşmanın gerektirdiği tüm fedakârlığı son ana kadar yapmaktan vazgeçemezler" dedi.

"VANSPOR'LA OLAN KUVVETLİ GÖNÜL BAĞIMIZIN DEVREYE GİRMESİYLE İSTİFAMI GERİ ALDIM"

Van halkına olan saygısından dolayı istifa kararı aldığını söyleyen Bozkurt, "Geldiğimiz günden itibaren ekibimle çok ciddi emekler vererek oluşturduğumuz takım ruhunun son günlerde gördüğü zarar ve koruyamadığım bir takım ruhunun, olumsuz sonuçlarına sebep olmayı istemememdendir.

Fakat gördüm ki; hem Van halkı hem de Vanspor yönetimi ve futbolcuların olumsuz havayı bertaraf edercesine kenetlenip, takım ruhunu tekrar ortaya koymak için verdikleri mücadele ve böyle bir değerli duruşa kayıtsız kalamayacağımı fark edip en önemlisi de Vanspor'la olan kuvvetli gönül bağımızın da devreye girmesiyle istifamı geri aldım. Hem Sayın Başkan ve yönetiminin hem de futbolcularımızın, sadece Van halkı ve gözbebeği Vanspor için çözüm odaklı fedakârlıkları, inşallah bu renklere gönül vermiş tüm güzel insanları mutlu edecek sonuçları da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi