Bodrumspor- Vanspor maçının detayları…

Kırmızı- Siyahlılar deplasmanda karşılaştığı Bodrum temsilcisi ile yenişemedi. Van temsilcisi, Bodrumspor ile 0-0 berabere kalarak, 56 puanla beşinci sıraya geriledi. Son haftalarda oynadığı maçlarda öne geçmesine rağmen skor avantajını korumayan ve maçlardan tek puanla ayrılan Vanspor, Bodrumspor maçında da sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi Bodrumspor İsmet Taşdemir teknik sorumluluğunda sahaya; Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Eren İyican, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Süleyman Güneş, Samet Yalçın, Erde Çetinkaya, Bahadır Erol ve Celal Dumanlı onbiri ile çıktı. Konuk Vanspor ise Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Uğur Can, Taha Gür, Ogün Özçiçek, Oktay Aydin, Mehmet Özdıraz ve İsa Nalbant onbiri ile çıktı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan zorlu mücadeleyi Adem Cinek, Barış Sun, Tolga Atasoy ve Önder Turgay Demirbak hakem dörtlüsü yönetti.

ATAKLAR SONUÇSUZ KALDI

İlk yarıya ev sahibi Bodrumspor başladı. 11. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan Üzeyir ile kullandığı serbest vuruşta, kaleci Aydın topu son anda kontrol etti. Bu dakikalarda iki takımda kontrollü oyun sergiledi. 26. dakikada Bodrumspor'un geliştirdiği atakta topla buluşan Erdem'in sert şutunda, top az fazla üstten uta çıktı.

27. dakikada Vanspor, Bodrumspor yarı alanında serbest vuruş kazandı. Mehmet'in ortasında topla buluşan İsa Nalbant'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 28. dakikada Bodrumspor tehlikeli bir atak geliştirdi. Sol kanattan geliştirilen atakta, kaleci Aydın topu son anda kornere çeldi. Bodrumspor bu dakikalarda Vanspor kalesinde ataklarını sıklaştırdı. 36. dakikada Bodrumspor'da Samet sarı kart gördü. 37. dakikada Vanspor'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 38. dakikada Bodrumspor'da Bahadır sarı kart gördü. 42. dakikada Vanspor'da Oktay Aydin sarı kart gördü. İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma eklendi. İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DA FİLELER HAVALANMADI

Maçın ikinci yarısına Vanspor başladı. 54. dakikada Vanspor'da Mehmet Özdıraz yerini Furkan Polat'a bıraktı. 57. dakikada Bodrumspor'da Onur Akbay sarı kart gördü. 61. dakikada Bodrumspor iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Bahadır yerini Seçkin Getbay'a bırakırken, Süleyman Güneş ise yerini Burhan Eşer'e bıraktı. 64. dakikada Vanspor'da Ogün yerini Barış Sağır'a bırakırken, İsa Nalbat ise yerini Hamza Küçükköylü'ye bıraktı. 75. dakikada Bodrumspor'da Erdem yerini Oğuzhan Doğan'a bıraktı.

77. dakikada Vanspor'da Uğur yerini Kubilay'a bırakırken, İsmet ise yerini Mete Yıldız'a ıraktı. 81. dakikada Vanspor'da Miraç sarı kart gördü. Maçın sonuna 4 dakika uzatma eklendi. Maçta başka pozisyon olmayınca iki takım da 1'e puanla sahadan ayrıldı. Alınan beraberlik neticesinde Bodrumspor 61 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Vanspor 56 puan +7 averajla beşinci sıraya geriledi.

LİDER EVİNDE KAZANDI

Vanspor'un grubunda oynan diğer maçlarda Sakaryaspor evinde Diyarbekirspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek, 71 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 1-0 mağlup olarak, 67 puanla ikinci sırada yer aldı. Vanspor'la 0-0 berabere kalan Bodrumspor 61 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Sivas Belediyespor sahasında İnegölspor'u 4-3 mağlup ederek, 56 puan +25 averajla dördüncü sıraya yükseldi. Vanspor'un 56 puanla beşinci sırada yer aldığı grupta, Afjet Afyonspor ise deplasmanda karşılaştığı Turgutluspor'a 1-0 yenilerek, 53 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Sahasında Somaspor'u 1-0'la geçen Çorum FK, 52 puan +16 averajla yedinci sıradaki yerini korurken, Bayburt Özel İdarespor ise aldığı galibiyetle 52 puan +10 averajla sekizinci sırada yer aldı. Somaspor, Çorum mağlubiyetinin ardından 49 puanda kalarak, dokuzuncu sırada bulunurken, İnegölspor ise aldığı mağlubiyetin ardından 48 puanla onuncu sırada yer aldı. Ankaraspor deplasmanda Sarıyer'i 2-0'la geçerek, 47 puanla on birinci sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise Ergene Velimeşe ile evinde 1-1 berabere kalarak, 37 puanla on ikinci sırada bulunuyor.

Serik Belediyespor sahasında Adıyaman FK'yı 2-0'la geçerek, 36 puanla on üçüncü sıraya yükselirken, haftayı mağlubiyetle kapatan Diyarbekirspor, 35 puanda kaldı ve on dördüncü sıraya geriledi. Sarıyer 33 puanla on beşinci, Adıyaman FK 32 puanla on altıncı, Turgutluspor 31 puanla on yedinci sırada yer alırken, Ergene Veşileme 28 puanla on sekizinci, Niğde Anadolu FK 21 puanla on dokuzuncu, Kahramanmaraşspor ise 18 puanla son sırada yer alıyor. Temsilcimiz Vanspor, Pazar günü saat 14.00'te evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.

