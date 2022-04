Bayburt'un yenilmesi, Vanspor'a yaradı…

Vanspor'un grubunda erteleme mücadelesinde sahasında Somaspor ile karşılaşan An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Play-off rakipleriyle olan puan farkını eşitlemek için sahaya çıkan Bayburt ekibi, istediği sonucu alamayarak büyük bir avantajı kaçırırken, bu mağlubiyet en çok Van temsilcisine yaradı.

Bayburt Özel İdarespor, erteleme maçını kazanması halinde 59 puan +10 averajla Vanspor'un önüne geçmiş olacaktı ve play-off için önemli bir avantaj yakalayacaktı. Bayburt Özel İdarespor'a karşı üstün bir futbol ortaya koyan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Somaspor, beş maçlık üç puan hasretine de son vermiş oldu. Somaspor bu galibiyeti en çok Vanspor taraftarını sevindirirken, Bayburt Özel İdarespor taraftarını ise büyük ölçüde üzdü. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Somaspor'a 3 puan getiren golü 56. dakikada Osman Hanoğlu kaydetti.

VANSPOR'UN GRUBUNDA SON 4 HAFTA

Öte yandan 2. Lig Kırmızı grupta son dört haftaya girildi. 1. Lig'e çıkmak için artık gün sayan Sakaryaspor grupta 75 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, 67 puan +32 averajla ikinci sırada yer alan Bodrumspor, 67 puan +31 averajla üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, 60 puanla dördüncü sırada yer alan Sivas Belediyespor, 59 puan +26 averajla beşinci sırada yer alan Afjet Afyonspor, 59 puan +7 averajla altıncı sırada yer alan Vanspor ve 58 puanla yedinci sırada yer alan Çorum FK ise play-off için mücadele ediyor.

KIRMIZI- SİYAHLILAR İKİ MAÇINI İÇERİDE, İKİ MAÇINI İSE DIŞARIDA OYNAYACAK

Grupta son dört haftaya girilirken, oynanan maçlar ise kıran kırana geçiyor. Van temsilcisi son 4 maçlık periyotta 2 maçını içeride, 2 maçını ise deplasmanda oynayacak. Kırmızı- Siyahlılar 4 maçlık periyodu kayıpsız geçerek, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Van temsilcisi kalan son dört maçını kazanması halinde ve rakiplerinin puan kaybetmesiyle, play-off oynayabilecek. Vanspor, son 4 maçında deplasmanda Ankaraspor ve İnegölspor ile karşılaşırken, sahasında ise 1461 Trabzon FK ve ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.

LİGİN DİBİNDE KAZAN KAYNIYOR

Öte yandan Kırmızı Grupta, ligin dibinde kazan kaynamaya devam ediyor. Ligin bitimine son 4 hafta kalırken, 2 takımın ligde düşmesi kesinleşti. 18 puanla son sırada yer alan Kahramanmaraşspor ve 22 puanla on dokuzuncu sırada yer alan Niğde Anadolu FK ligden düşen ilk takımlar oldu. 28 puanla on sekizinci sırada yer alan Ergene Velimeşe, 34 puanla on yedinci sırada yer alan Turgutluspor, 35 puanla on altıncı sırada yer alan Adıyaman FK ise ligden düşmemek için son maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan bir diğer takı Ergene Velimeşe olurken, ligden düşecek dördüncü takım ise son haftada kesinleşecek gibi görünüyor.

