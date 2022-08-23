Başkan Kıyak’tan fair-play mesajı

Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, tüm futbol kulüplerine fair-play mesajı göndererek, örnek bir davranışta bulundu.

BAŞKAN KIYAK’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI…

Pazar günü başlayacak olan lig öncesi tüm futbol kulüplerine fair-play mesajı gönderen Başkan Kıyak, “Vanspor camiası olarak birlik ve beraberliğin yeni sezonda sürmesi, saygı hoşgörü ve kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ederek, 2022-2023 Futbol Sezonu TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan tüm kulüplerimize başarı dileyerek, yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. 2022-2023 sezonu futbol aşkıyla dolu geçsin” ifadelerine yer verdi.

Bölgegazetesi