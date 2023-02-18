Başkan Kıyak'tan dostluk maçına davet

WanHaber - Haber Merkezi

Kahramanmaraşı vuran ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Türkiye'deki tüm ligler tatil edilmişti. Afet bölgesine gönderilen yardımların yanı sıra çoğu takım dostluk maçı düzenleyerek elde edilecek geliri deprem bölgesine göndermeye başladı.

Pazar günü saat 13:00'te Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak olan mücadele öncesi, Vanspor kulübü başkanı Feyat Kıyak, müsabakaya tüm Van halkını davet ederek tüm geliri depremzedelere bağışlayacağını duyurmuştu. "Yaralarımızı birlikte saracağız" sloganı ile yapılan maçın bilet fiyatları, kale arkası ve maraton 100 TL VIP'in bilet fiyatı ise 500 TL olarak belirlendi.

Depremin ilk gününden beri Vanspor kulübü olarak depremzedelerin yanında olduğunu belirten Kıyak, " Deprem bölgelerini ziyaret edip sıcak yemek ve sıcak çorba dağıtımında bulunduk. Üstümüze düşenleri yerine getirdik.

Gittik gördük, rabbim bu tür acıları memleketimize bir daha yaşatmasın. Deprem felaketinden dolayı, Vanspor Amedspor maçında elde edilecek tüm geliri depremzedelere bağışlayacağız. Yarın tüm hemşehrilerimizi bu maça davet ediyorum. Sıra bizde diyoruz" ifadelerine yer verdi.