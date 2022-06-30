Barış Gök Vanspor'a Veda Etti

WanHaber - ÖZEL

Vanspor Futbol Kulübü'nün başarılı kaptanı Barış Gök, sosyal medya hesabı üzerinden takımdan ayrıldığını duyurdu.

Vanspor'un hakkının üst ligler olduğunu belirten Gök, duygusal bir veda paylaşımında bulundu. Kendisinin artık büyük bir Vanspor taraftarı olarak kalacağını belirten Gök, "Her güzel şeyin bir sonu varmış. Çok kıymetli Vanspor camiası ve taraftarları, hayatımın en güzel 4 yılını ve bana birçok şeyi kazandıran Vanspor'a veda etme zamanının geldiğini hiç düşünmemiştim. Gururla kaptanlığını yaptığım bu büyük camiadan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Kulüp çalışanlarımıza, geldiğim ilk günden beri yanımda olan insanlara ve desteğini, sevgisini hiçbir zaman benden esirgemeyen büyük taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Vanspor her zaman hak ettiği üst liglerde yerini alacaktır. Bende artık büyük bir Vanspor taraftarıyım. Hakkınızı helal edin, ayrılıklar da sevdaya dahildir. Tekrar kavuşacağımız güne kadar hoşçakalın..." paylaşımında bulundu.