Bakan Soylu’nun Danışmanından Vanspor’a Destek!

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübüne bir destek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili’den geldi. Sevgili geçtiğimiz Pazar günü oynanan Vanpor-Kırşehir maçını tribünden Vanspor yönetimi ile beraber izledi.

VAN'DA SPOR 15.11.2022, 09:07 15.11.2022, 09:21
Bakan Soylu’nun Danışmanından Vanspor’a Destek!

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübüne bir destek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Fevzi Sevgili’den geldi. Sevgili geçtiğimiz Pazar günü oynanan Vanpor-Kırşehir maçını tribünden Vanspor yönetimi ile beraber izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Danışmanı Fevzi Sevgili, 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Vanspor’a destek amacıyla kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Takımın son durumu, yapılan transferler ve kulübün maddi konuları hakkında yetkililerden bilgi alan Sevgili, Pazar günü oynanan Vanspor-Kırşehirspor maçını da tribünde izleyerek takıma destek verdi.

Yenidoğugazetesi

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