Avseren: Yeni transferlerle iyi bir takım oluşturacağız!

Vanspor Futbol Şube Sorumlusu Erkan Avseren ve golcü oyuncusu Hamza Küçükköylü, Ankaraspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ankaraspor maçını kazanmaları gerektiğini ve bunu hak ettiklerini belirten Avseren, devre arasına kadar ellerinden gelen bütün gayreti göstererek, elde edecekleri minimum puanları toplamak istediklerini söyledi.

Ankaraspor karşısında 3 puanın ellerinden kayıp gittiğini belirten Avseren, 2 duran toptan gol yediklerini ifade etti. Devre arasına transfer çalışmalarına başladıklarını ve belirledikleri oyuncuların olduğunu söyleyen Avseren, devre arasında 7-8 futbolcu transfer etmeyi planladıklarını vurguladı.

Van taraftarına, iyi bir takım izletme arzusu içerisinde olduklarını belirten Avseren, devre arası için bazı planlamalar yaptıklarını ve planlama yapılmadan bir takım başarıların elde edilemeyeceğini söyledi.

Devre arasında yapacakları transferlerle iyi yerlere geleceklerine inandığını vurgulayan Avseren, Vanspor'un bir iki yıl içerisinde çok iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

"KARDEŞLERİMİZLE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Göreve geldikleri günden bu yana bir takım planlamalar yaptıklarını belirten Avseren, "16 Kasım'da görev geldik. Göreve geldiğimizden bu yana bir takım planlar yapıyoruz. Sezon başı kurulan bir takımımız var. Takım planlamasında biraz eksiklerin olduğunu tespit ettik. Tabi bu maraton uzun bir maraton. Bazı şeyleri beklemek gerekiyor. Devre arası transfer sezonu geldiği zaman bazı takviyeler yapacağız. Ama elimizdeki kadronun en iyisini sahaya çıkarıyoruz. Mücadelemizin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Aslında bugün baktığınız zaman maçın kırılma noktalarında, maçın içerisinde performansımız hakikaten yüksekti. Zaman zaman fiziksel anlamda da düşüşler yaşadık. Bilindiği gibi takımımızın sezon başı çalışmaları biraz geç başladı. Takım çalışmalarında bazı eksiklikler var. Bunları gidermek için biraz zaman lazım. Takımımızda 29 tane futbolcumuz ve kardeşlerimizle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir teknik ekibimiz geldi. Hocamızdan çok memnunuz. İnançlı, istekli, bilgili, duygusal ve kazanmayı arzu eden bir hocamız var. Bizlerde kazanmak istiyoruz. Maalesef bugünkü maçta hakem de etken etti. 2 tane duran toptan gol yedik. Baktığınız zaman rakibinde genelde sirkülasyon edecek pozisyonları olmadı ama Ankara takımı da 45-50 milyona mal olmuş, kadro derinliği olan iyi bir takım. Kupada da Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek tur atladılar" dedi.

"ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUANLAR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ankaraspor karşısında 3 puanın ellerinden kayıp gittiğini ifade eden Avseren, "Biz mücadelemizi veriyoruz. Futbolcu kardeşlerimize inanıyoruz ve onlarla yürüyeceğiz. Devre arasına kadar gideceğiz. Futbolda şans var. Hakem Turgay hocamızı gereksiz yere attı. Turgay hoca bariz 2-3 metrelik ofsayta itiraz etti. Kendisiyle de konuştum. Sadece itiraz ettiğini söyledi. Atılması hoş olmadı. Biz bu futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Çok iyi bir başkanımız ve yönetimimiz var. Bizden bekletin büyük, aslında sezon başı yapılan beklentiler ters farklı beklentiler başladı. Üst sıralardan biraz uzaklaştık. Oynamamız gereken 3 maçımız kaldı. Alabildiğimiz kadar puanlar almaya çalışacağız. İnşallah en iyi puanları toplayıp, devre arasına girmek istiyoruz. Devre arasında yapacağız planlamalar ile bu sezonluk değil, 1,5 sezonluk planlamamız var. Bu planlamayı yaptıktan sonra Van taraftarına, sizlere iyi bir takım izleteceğimizi arzuluyoruz. Çünkü bunu istiyoruz. Bu konuda kararlıyız ve bunu yapacak güçteyiz. Maddi ve manevi imkânlarımız şuanda gayet iyi. Futbolcularımıza her türlü imkânı sağlıyoruz. Onlarda performanslarıyla bunu bize gösteriyorlar. Bugünkü mücadelemizi önümüzdeki maçlarda devam ettirebilirsek, hem puansal anlamda hem de futbol anlamında Van taraftarına güzel maçlar izleteceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"GÜNEY TUTCUOĞLU, BERAT ÇETİNKAYA VE SERCAN KAYA'YI KADRO DIŞI BIRAKTIK"

Bir taraftarın gözaltına alınmasına da değinen Avseren, "Genç bir kardeşimiz tartışmadan dolayı gözaltına alındı. Kulüp olarak bu olay müdahale edeceğiz. Her taraftar bizim için değerlidir. Biz cami olarak her beraber kenetlenirsek, birlik olursak, başarıya gidebiliriz. Kimse sahipsiz değil, bu taraftarımıza da sahip çıkacağız. Hocamızın raporu doğrultusunda Güney Tutcuoğlu, Berat Çetinkaya ve Sercan Kaya'yı kadro dışı bıraktık. Bu kardeşlerimize devre arasından sonra kendileriyle çalışmayacağımız söyledik. Bu planlamaları yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Planlama yapmadan, bir takım başarılar elde edemezsiniz. Hocamızın raporu doğrultusunda ve benimde müdahil olduğum toplantılarda bir takım şeyleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizimle olmak isteyen bizimle olur, bizimle olmak istemeyen, bizimle yollarını ayırır. Çünkü cami olarak bizden beklenti var. Biz her zaman söylüyoruz; bizimle olmak isteyen bizim olmak isteyen kalır, gitmek isteyen yollarını ayırır. Sezonda iki kez transferler oluyor. Bir sezon öncesi yapılan transferler birde devre arasında yapılan transferler. Sezon öncesindeki planlamaları yapmadığımız için bazı suçlamaları da yapmamıza gerek yok. Hem futbolcu grubuna saygısızlık olur, hem de geçmişteki yöneticilere saygısızlık olur. Devre arasında ve sonrasında kuracağız takımlarla beraber, oluşturacağımız ortamla beraber, bundan sonraki süreçte alınacak başarısızlıkları üzerime alacağımı ifade etmek istiyorum. Bu takımı biz kurmadığımız için, hazır bir takıma geldiğimiz için biz bu takımdan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bu oyuncular bizim oyuncularımız ve bizim bu oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor. Bizi başarıya götürecek olan bu futbolcu grubudur. Aslında genç bir takımımız var. Sabredilirse iskeletin üzerine yapılacak olan transferlerle beraber Vanspor'un bir iki yıl içerisinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET BU ASLAN PARÇALARINA YAKIŞIRDI"

Duran toplarda konsantrasyon eksikliğinden dolayı gollerin geldiğini belirten Avseren, "Takımımız bu mücadelesi, galibiyet hak ektirdi. Galibiyet bu aslan parçalarına yakışırdı. Türkiye 56 tane futbolcu havuzumuz var. Bunu oluşturmaya başladık. Transfer komitemiz bugünden itibaren çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yapacağımız transferler iskelet üzerinde olacak. Takımı tamamen değiştirmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Takım içerisindeki iskeletin üzerine takviyeler yaparak, daha güçlendirip, içerideki oyunculara daha fazla destek olacak, onlara katkı sağlayacak futbolcular getirmemiz gerekiyor. Sıradan ve basit oyuncular getirmeyeceğiz. Duran toplarımızı kullanabilecek bir on numara ihtiyacımız var. Frikik, duran top, forvetimize, kanatlarımıza ara paslarla destek olacak, ikiye bir gidecek oyuncu eksiğimiz var. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Devre arasında 7-8 tane futbolcu transfer etmeyi düşünüyoruz. Ben her zaman kiralık oyuncuya karşıyım. Transfer edilecek oyuncular 1,5-2 yıllık imza atması lazım. Burayı benimsemesi lazım ve bu yöreye uyması gereken, kişiliği ile futbolu ile bu bölgeye uyum sağlayacak oyuncu tiplerini getirmeyi düşünüyorum. Van şehri genç futbolcular için bulunmaz bir nimettir. Buraya bir basamak olarak kullanıp üst liglerdeki takımlara gidebilirler. Yapacağımız transferler gençler oluşacak. Kulübün ileride maddi olarak döngülerinin de olması gerekiyor. Transfer edilecek futbolcuların, nokta oyuncu olmasından yanayım. Her zaman taraftar baskını kırabilecek, genç ve yetenekli oyuncular getirmek istiyoruz. Devre arasına kadar takımımızı üst sıralarda tutabilirsek, yapacağımız antrenmanlarla beraber, futbolcu kardeşlerimizi güçlendirip onları öyle sahaya süreceğiz. Bazı eksikliklerimiz sezon başında geç başlamadan da kaynaklanıyor. Sezon planlaması bir takım için çok önemlidir. Elimizdeki oyuncularla en iyi sonucu almak için uğraşıyoruz. Hocamızla beraber yapacağımız transferlerle iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Biraz sabır bekliyoruz. Hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize sahip çıkalım" diye konuştu.

HAMZA'DAN, KONYASPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR…

Erkan Avseren'den sonra söz alan ve maçın değerlendiren Hamza Küçükköylü, sorular üzerine Konyaspor maçında hayatının en kolay golünü attığını belirterek, centilmenlik örneği sergileyen Konyaspor teknik heyet, futbolcu ve camiasına teşekkür etti.

Küçükköylü, "Geçmiş haftalara göre diri ve canlı bir takımımız var. Erkan ve Turgay hocanın gelişi ile bize bir canlılık geldi. İstediğimiz, coşkumuz arttı. Antalya'daki kamp ortamı da bize çok iyi geldi. Antalya kampında daha fazla kenetlendik. Birlik beraberliğimiz arttı. Takım olarak kendimizi biraz daha toparladık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Önceki maçlara göre bu maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyet elimizden kaçtı. Bunun için çok üzgünüz. Bu maçın böyle bitmemesi gerekiyordu. Hakem maçın kaderini değiştirecek bir tutum sergilemedi. Turgay hocanın kırmızı kart gördüğü pozisyonu göremedim. Bu konuya hakim olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. 4-5 hafta önce takım performansımız çok düştü. Buda son maçlara yansıdı. Herkeste bir performans düşüklüğü oldu. Benim de performansı düştü. 4-5 maçta boş geçtim. Konyaspor karşısında iyi bir performans ortaya koyduk. Maçın skoruna takılmadan, önemli olmadan bizim oradaki performansımızdır. Konya maçından sonra takımımız biraz daha toparlandı. Bunu sahada çok net bir şekilde gördük. Bundan sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum. Kalan maçlarda elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyarak, devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Devre arasına kadar iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Van Bölge Gazetesi