Amedspor ile Vanspor dostluk maçında karşılaşacak

Amedspor ile Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, dostluk maçında bir araya gelecek. 'Yaralarımızı birlikte saracağız' sloganıyla düzenlenen dostluk maçının bilet geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. 19 Şubat Pazar günü Diyarbakır'da onanacak maçı çok sayıda Vanlı da takip edecek.