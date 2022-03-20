Adım adım Şampiyonluğa... Vanspor deplasmandan 1 puanla döndü

Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Van temsilcisi, deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan mücadeleyi Davut Dakul Çelik, Serdar İla, Onur Gülter ve Yakup Bakır hakem dörtlüsü yönetti.

Ev sahibi Sarıyer sahaya; Ömer Alıcı, Selim Kayacı, Koray Kılınç, Berat Satılmış, Nuri Terliksiz, Mertcan Açıkgöz, Berat Çetinkaya, Bahrican Avcı, Berkan Mahmut Keskin, Adem Koçak ve Bertul Kocabaş ilk onbiri ile çıktı. Vanspor ise sahaya; Aydın Bağ, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Barış Gök, Miraç Acer, Barış Sağır, Oktay Aydın, Mehmet Özdıraz, Kubilay Akyüz, Taha Gür ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı. Maçın 14. dakikasında Sarıyer Bertul Kocabaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı ev sahibi Sarıyer'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Vanspor Uğur Can ile eşitliği sağladı:1-1 Maçta başka gol olmadı ve Vanspor, deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı. Alınan beraberlik sonrası kırmızı siyahlı takım 54 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu.