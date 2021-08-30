2. Lig ne zaman başlıyor? Vanspor'un maçları ne zaman başlayacak?
Silahtaroğlu Van Spor FK'nin de mücadele edeceği 2. Lig maratonu, 5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak olan ilk maçlarla başlayacak. Van Spor FK, 2. Lig Kırmızı Grup'da mücadele edecek. İddialı takımların yer aldığı Kırmızı Grup'ta 20 takım ter dökecek.
Lig öncesi sancılı bir kongre süreci geçiren Van Spor'da, haftabaşı yapılan son kongre ile yeni yönetim kurulu ve başkan belli oldu. Seyithan İzsiz'in başkanlığında oluşan yeni yönetim, adını da 'vefa grubu' olarak açıkladı. Yapılan kongre sonrası yeni yönetim, takımın son durumu hakkında bilgiler edindi.
Van Spor'da yeni yönetimi belirleme süreci devam ederken, diğer taraftan da transfer çalışmaları yapılmıştı. Van Spor'un lige nasıl bir başlangıç yapacağı ise merak ediliyor.
20 takımın mücadele edeceği Kırmızı Grup'ta flaş transferlerle dikkat çeken kulüpler oldu.
Ligin ilk haftasında Silahtaroğlu Van Spor FK kendi sahasında Adıyaman 1954 Spor'u ağırlayacak. Maç saat 15.30'da başlayacak.
Ligin ilk haftasında oynanacak olan diğer maçlar ise şu şekilde olacak;
Sivas Belediye Spor - Turgutluspor
Bayburt Özel İdare Spor – Sakaryaspor A.Ş.
Kahramanmaraşspor A.Ş. - Serik Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon – Etimesgut Belediyespor
Somaspor – Niğde Anadolu FK
Sarıyer – Ergene Velimeşe Spor
Bodrumspor A.Ş. - Afjet Afyonspor
Çorum FK – Diyarbekir Spor A.Ş
Ankaraspor – İnegölspor.
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