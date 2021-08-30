2. Lig ne zaman başlıyor? Vanspor'un maçları ne zaman başlayacak?

Lig öncesi sancılı bir kongre süreci geçiren Van Spor'da, haftabaşı yapılan son kongre ile yeni yönetim kurulu ve başkan belli oldu. Seyithan İzsiz'in başkanlığında oluşan yeni yönetim, adını da 'vefa grubu' olarak açıkladı. Yapılan kongre sonrası yeni yönetim, takımın son durumu hakkında bilgiler edindi.

Van Spor'da yeni yönetimi belirleme süreci devam ederken, diğer taraftan da transfer çalışmaları yapılmıştı. Van Spor'un lige nasıl bir başlangıç yapacağı ise merak ediliyor.

20 takımın mücadele edeceği Kırmızı Grup'ta flaş transferlerle dikkat çeken kulüpler oldu.

5 Eylül tarihinde ilk maçlarına çıkacak olan takımlar, son hazırlıklarını yapıyor.

Ligin ilk haftasında Silahtaroğlu Van Spor FK kendi sahasında Adıyaman 1954 Spor'u ağırlayacak. Maç saat 15.30'da başlayacak.

Ligin ilk haftasında oynanacak olan diğer maçlar ise şu şekilde olacak;

Sivas Belediye Spor - Turgutluspor

Bayburt Özel İdare Spor – Sakaryaspor A.Ş.

Kahramanmaraşspor A.Ş. - Serik Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon – Etimesgut Belediyespor

Somaspor – Niğde Anadolu FK

Sarıyer – Ergene Velimeşe Spor

Bodrumspor A.Ş. - Afjet Afyonspor

Çorum FK – Diyarbekir Spor A.Ş

Ankaraspor – İnegölspor.

Prestij Haber Merkezi