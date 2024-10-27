Van'da, sonbaharın ortalarına yaklaşırken, halk arasında "pastırma yazısı" olarak görülen sıcak hava olaylarında büyük bir merakla bekleniyor. Gündüzleri mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, geçmiş yazları anılırken, geceleri düşen sıcaklık ise kış haberleri oluyor. Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da Van'da pastırma sıcaklarının Kasım ayının ilk haftalarında etkili olması bekleniyor. Ancak iklim değişikliği nedeniyle tarihlerdeki kaymalar, bu yıl da yaşanabilir. Van'ın ev yapısı ve iklimi, bu sıcak hava dalgalarının daha belirgin tıslanmasına yol açar. Yüksek basınç voltajları etkin olduğu bu günlerde, şehirdeki sıcaklıklar yaz günlerini aratmayacak şekilde artıyor.Van'da pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürmekte ve bu süre boyunca gündüz sıcaklıkları önemli ölçüde artarken, geceleri serin bir hava hakimiyeti olmaktadır.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi