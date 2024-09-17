Telefon Numaralarını Hafızasında Tutabilen Bir Yetenek

Yobaş, gelen telefonları sorunsuz bir şekilde ilgili birimlere yönlendirebiliyor ve cep telefonunda ekran okuyucu program kullanarak numaraları arayarak, arayan kişilerin kim olduğunu ses tonlarından ayırt edebiliyor.

Eğitim ve Özveri: İki Üniversite Diplomasıyla Başarıya Koşma

Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan Kerem Yobaş, doğuştan gelen görme engelliliğiyle mücadele ederek eğitim hayatında önemli başarılara imza atmış. 2020’de Anadolu Üniversitesi'nden Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans diplomasını, 2022’de ise Atatürk Üniversitesi'nden Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans diplomasını almış. KPSS’yi geçip engelli kadrosundan Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmaya başlamış ve işine olan bağlılığı sayesinde özverili çalışmalarıyla kurum yetkililerinin takdirini kazanmış.

Görme Engelli Bir Bireyin Teknolojiyle Harika Uyum Sağlaması

Kerem Yobaş, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma becerisiyle tanınıyor; ekran okuyucu programlar sayesinde cep telefonunu ve bilgisayarı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Gelen aramaları yönetirken herhangi bir güçlük yaşamadan numaraların sahiplerini ses tonlarından tanıması, onun teknolojiye olan adaptasyonunu ve yetkinliğini ortaya koyuyor. Bu yetenek, onun iş yerindeki başarısını daha da pekiştiriyor.

Hayatın Zorluklarıyla Başa Çıkma: Yobaş’ın Güçlü Durumu

"Görmemek, hayatımı sürdürmeme engel değil," diyen Yobaş, görme engelliliğin hayatındaki tüm zorlukları yenmesine engel olmadığını belirtiyor. Hem santral hem de danışma görevlerini başarılı bir şekilde yürütürken, aynı zamanda Vangölü Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yöneticisi olarak toplumsal katkı sağlıyor. Yobaş, hayatındaki zorluklara rağmen her gün bastonunu yanından ayırmadan, azimle işine devam ediyor ve iş yerindeki destekleyici tutumlardan memnuniyet duyuyor.

İşini Aşkla Yapmak: Yobaş’ın Özverili Çalışma Prensibi

Kerem Yobaş, işini ve teknolojiyi sevmenin önemini vurguluyor; ekran okuyucu programlar sayesinde işini kolayca yapabilmekte ve bilgisayar kullanımı konusunda da herhangi bir zorluk yaşamamaktadır. Beyaz bastonunu hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gören Yobaş, geçmişte engellilere yönelik ön yargıların azaldığını belirtiyor ve iş yerindeki yöneticilerin kendisini çok sevdiğini ifade ediyor. Her işini düzgün yapmayı seven Yobaş, işindeki özverisi ve kararlılığı ile örnek teşkil ediyor.