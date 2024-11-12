Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yol ağını daha güvenli hale getirmek için çalışma gerçekleştirirken, sezon boyunca kırsal mahalle yollarında reglaj, genişletme, yarma, su geçiş noktaları, baks, stabilize ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldığı belirtildi. Ekiplerin, özellikle kaza riski olan mahalle yollarının kenarına beton bariyerler bırakarak, olası kaza riskini en aza indirmeyi amaçladığı kaydedildi.

İlçe Belediyelerinin de destek sağladığı çalışmada, Erciş ilçesi Karlıyayla Mahalle yoluna 100 metre ve Gürpınar İlçesi Bozyiğit Mahallesi’ne ise 90 metre uzunluğunda bariyer döşeme ve nakil çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Çalışmaların tehlike arz eden diğer mahalle yollarında da yapılmasının planlandığı açıklandı.