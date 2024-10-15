Son günlerde kadına yönelik şiddet olaylarının gündeme gelmesinden sonra yeni uygulamayı hayata geçirme kararı alan Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ulaşımda yeni bir imkan sunulacağını bildirdi.

Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın koordineli yürüttüğü çalışmayla kadınların ulaşım sırasında kendilerini daha güvenli ve huzurlu hissetmeleri için saat 20.00’den itibaren durak harici yerlerde inebilme imkanına kavuşacakları kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; yeni uygulamaya göre, mor otobüsleri kullanan kadın yolcular saat 20.00’den sonra durak haricinde istedikleri yerde inebilecekleri belirtildi.