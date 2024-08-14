Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal'ın başkanlığında gerçekleştirilen 39’uncu birleşimde, VanMall Alışveriş Merkezi’nde bulunan 74 dükkan ve 1 ticari otoparkın satışa çıkarılması için Encümene yetki verildi. Bu karar, Van’ın ticaret hayatını canlandıracak adımlardan biri olarak görülüyor.

Toplantıda, Çaldıran ilçesindeki mezbahanın Van Büyükşehir Belediyesi’ne devri, kent temizliği için modern yol süpürge makinelerinin alınması ve Van Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın görüşülmesi gibi önemli gündem maddeleri de ele alındı. Ayrıca, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na ait imar planlarıyla ilgili talepler ve itirazlar da ilgili komisyona havale edildi.

Bu toplantıda alınan kararlar, Van’ın geleceğine yönelik kritik adımlar olarak değerlendiriliyor. Özellikle VanMall AVM'deki dükkan ve otopark satışları, şehirdeki ticari faaliyetleri canlandıracak büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.